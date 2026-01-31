С какими странами граничит Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург — город федерального значения, который граничит только с одним субъектом РФ — Ленинградской областью. Однако у него есть морские границы с двумя государствами — Финляндией и Эстонией. Это связано с расположением города на побережье Финского залива Балтийского моря.

Сухопутная граница

Единственным сухопутным соседом Санкт-Петербурга является Ленинградская область. Граница между ними проходит по ряду административных районов, включая Гатчинскую, Ломоносовскую и другие территории.

Морские границы

Финляндия — государство, с которым Санкт-Петербург имеет морскую границу в Финском заливе. Расстояние от города до Хельсинки (столицы Финляндии) составляет около 380 км по автодорогам.

Эстония — ещё одно государство, с которым у Санкт-Петербурга есть морская граница в Финском заливе, в частности в Нарвском заливе. Расстояние до Таллина (столицы Эстонии) — примерно 642 км.