С какими странами граничит Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург — город федерального значения, который граничит только с одним субъектом РФ — Ленинградской областью. Однако у него есть морские границы с двумя государствами — Финляндией и Эстонией. Это связано с расположением города на побережье Финского залива Балтийского моря.
Сухопутная граница
Единственным сухопутным соседом Санкт-Петербурга является Ленинградская область. Граница между ними проходит по ряду административных районов, включая Гатчинскую, Ломоносовскую и другие территории.
Морские границы
Финляндия — государство, с которым Санкт-Петербург имеет морскую границу в Финском заливе. Расстояние от города до Хельсинки (столицы Финляндии) составляет около 380 км по автодорогам.
Эстония — ещё одно государство, с которым у Санкт-Петербурга есть морская граница в Финском заливе, в частности в Нарвском заливе. Расстояние до Таллина (столицы Эстонии) — примерно 642 км.
Особенности морских границ
Морские границы отсчитываются от сухопутных и регулируются международным правом. В случае с Эстонией существует юридический нюанс: у России и Эстонии нет формального договора о сухопутной границе, поэтому морская граница в Нарвском заливе с юридической точки зрения не была чётко определена. Эстонцы проводят её от линии сухопутной границы 1920 года, а Россия — от линии бывшей административной границы РСФСР и СССР, о которой де-факто объявила в 1994 году после неудачных переговоров.