ПЦК: будет ли в Петербурге наземное метро, такое же, как построили в Москве

Московские центральные диаметры и кольцевая линия метро стали удобным примером для других городов. СМИ выяснили у главы городского комитета по транспорту, планирует ли Петербург создать похожую систему городских электричек и что для этого нужно.

Вот что рассказал эксперт Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Процесс уже начался с запуска тактового движения на ряде направлений, когда в часы пик поезда ходят с гарантированным интервалом, а их линии нанесены на схему метро. Следующим ключевым шагом станет внедрение единого железнодорожного тарифа в 2025 году.

Планируется, что в границах города проезд в электричке будет стоить столько же, сколько поездка в метро. Это станет тестом на востребованность. Если пассажиропоток вырастет, можно будет двигаться дальше.

Для полноценного создания «наземного метро» нужна инфраструктура. На всех станциях установят турникеты, а освободившиеся после вывода грузовых потоков за город линии планируется отдать под пассажирские перевозки.

Однако для запуска настоящих диаметров, как в Москве, нужны более радикальные изменения: соединение вокзалов и организация пассажирского движения через единственный железнодорожный мост через Неву, который сейчас занят грузовыми составами.

Главное условие, чтобы электрички появились на схемах как полноценные линии метро — переход на метро-принцип работы, то есть движение с короткими интервалами не только в часы пик, но и в течение всего дня. Это возможно только при доказанной востребованности, чтобы не гонять полупустые составы.

Полноценный аналог МЦК в Петербурге — вопрос не ближайшего будущего. Однако город уже делает первые шаги: вводит тактовое движение и готовит единый тариф. Дальнейшее развитие «городских электричек» будет зависеть от пассажиров: если новый тариф привлечёт больше людей, власти рассмотрят более серьёзные вложения в инфраструктуру и увеличение интервалов движения.