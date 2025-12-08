Вы уверены, что поездка в Италию на две недели стоит запредельно дорого? Вот сколько заплатила пара туристов из России

Посетили Рим, ни в чем себе не отказывали и рассказали, сколько это стоило.

Поездка в Италию — мечта многих. «Городовой» изучил детальный отчёт путешественницы, которая осенью 2025 года отправилась в самостоятельное двухнедельное путешествие с мамой по Риму, Флоренции, Венеции и окрестностям, чтобы выяснить, в какую сумму обходится реализация этой мечты с акцентом на атмосферу, искусство и гастрономию.

Что рассказала путешественница Аня (на основе личного опыта). Бюджет на двоих составил около 460 000 рублей (или ~230 000 на человека) при курсе 97 рублей за евро. Основные статьи расходов сложились так:

Виза, перелёты и транспорт 175 700 рублей. Сюда вошли визы (~12 500 ₽ с чел.), перелёты Москва – Рим и Бергамо – Москва с пересадкой (~57 750 ₽ с чел.) и перемещения на поездах внутри страны.

Проживание: 160 000 рублей. Жильё выбирали с «характером»: студия у Ватикана в Риме, отель в историческом палаццо во Флоренции, номер с фресками в венецианском дворце и современная квартира с видом на Альпы в Бергамо. Можно было сэкономить, выбрав апартаменты проще.

Еда и рестораны: 75 000 рублей. Питались в заведениях разного уровня: от знаменитого стейка во Флоренции (Trattoria Dall'Oste) до уличной пиццы и тирамису. Учитывайте фиксированную плату за обслуживание в 1-3 €.

Развлечения и достопримечательности: 45 000 рублей. Посетили Ватикан, Колизей с Форумом, галереи Уффици и Боргезе, дворец Дожей, а также съездили на групповую экскурсию по Тоскане (Сан-Джиминьяно и Сиена).

Сувениры и покупки: 20 000 рублей. Вместо магнитов везли гастрономические подарки: оливковое масло, сыры, колбасы, вино, а также муранское стекло из Венеции.

Важные лайфхаки из поездки:

Билеты в популярные музеи (Ватикан, Уффици) стоит бронировать онлайн за 1-2 месяца.

Будьте готовы к внезапным забастовкам транспорта — имейте запасной план.

В исторических центрах цены на еду и жильё выше, но это экономит время на транспорте.

Туристический налог (1-5 € с чел. в сутки) оплачивается на месте и добавляется к стоимости жилья.

Две недели в Италии с проживанием в аутентичном жилье, посещением главных музеев и гастрономическими открытиями обходятся в ~230 000 рублей на человека без жёсткой экономии.

Ключ к успешной поездке — раннее планирование (визы, билеты, музеи) и гибкость. Главная ценность такой поездки — не в количестве увиденного, а в возможности погрузиться в атмосферу.