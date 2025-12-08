Дешевая витаминная бомба: врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе

Красная рыба — известный источник Омега-3, но её цена не всегда радует. «Городовой» спросил у врача-диетолога, какая бюджетная рыба может составить ей конкуренцию по пользе. Вот что рассказала к.м.н., врач-диетолог Дарья Русакова.
Польза рыбы во многом определяется содержанием омега-3 жирных кислот, которые в большом количестве есть в жирных сортах.
- Лучшая бюджетная альтернатива красной рыбе: это скумбрия, сельдь и сардины. По содержанию полезных жиров они не уступают дорогим сортам.
- Диетический вариант: если нужен нежирный, высокобелковый продукт, подойдут минтай, треска, хек. Они богаты белком, витаминами и минералами, но менее калорийны.
- Главное правило — правильное приготовление: чтобы рыба принесла максимум пользы, её лучше варить, запекать, тушить или готовить на пару (включая аэрогриль). Жарка, особенно в масле, а также употребление жирных консервов, увеличивает калорийность и может способствовать проблемам с весом и ЖКТ.
Необязательно тратиться на семгу или форель, чтобы получать омега-3. Доступные скумбрия и сельдь — отличная замена. А для тех, кто следит за калориями, подойдут нежирные минтай и треска, главное — готовить их щадящими способами. Польза рыбы напрямую зависит от её качества и того, как вы её приготовите.