Дешевая витаминная бомба: врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе
Дешевая витаминная бомба: врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе

Опубликовано: 8 декабря 2025 00:00
рыба
Дешевая витаминная бомба: врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе
Legion-media

Пользы море, ценник не кусается.

Красная рыба — известный источник Омега-3, но её цена не всегда радует. «Городовой» спросил у врача-диетолога, какая бюджетная рыба может составить ей конкуренцию по пользе. Вот что рассказала к.м.н., врач-диетолог Дарья Русакова.

Польза рыбы во многом определяется содержанием омега-3 жирных кислот, которые в большом количестве есть в жирных сортах.

  • Лучшая бюджетная альтернатива красной рыбе: это скумбрия, сельдь и сардины. По содержанию полезных жиров они не уступают дорогим сортам.
  • Диетический вариант: если нужен нежирный, высокобелковый продукт, подойдут минтай, треска, хек. Они богаты белком, витаминами и минералами, но менее калорийны.
  • Главное правило — правильное приготовление: чтобы рыба принесла максимум пользы, её лучше варить, запекать, тушить или готовить на пару (включая аэрогриль). Жарка, особенно в масле, а также употребление жирных консервов, увеличивает калорийность и может способствовать проблемам с весом и ЖКТ.

Необязательно тратиться на семгу или форель, чтобы получать омега-3. Доступные скумбрия и сельдь — отличная замена. А для тех, кто следит за калориями, подойдут нежирные минтай и треска, главное — готовить их щадящими способами. Польза рыбы напрямую зависит от её качества и того, как вы её приготовите.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
