732 машины против грязи: как Петербург готовится к весне

Опубликовано: 10 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Температура воздуха во многих районах даже ночью не опускалась ниже нуля.

Впервые с начала года в Санкт-Петербурге улицы очистили от пыли и грязи с помощью воды. Дорожные службы использовали потепление, чтобы убрать зимнюю грязь.

Сейчас на улицах Северной столицы работают 732 машины и 1115 сотрудников. Ночные температуры выше нуля позволили начать мытье тротуаров и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Коммунальщики очистили ограждения и остановки на Невском проспекте, Конногвардейском бульваре, улице Кораблестроителей, Колпинском шоссе, Заневском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала и Народной улице.

Одновременно на бульварах усилили контроль за входами в ливневую канализацию из-за таяния снега. За неделю прочистили 5165 патрубков.

Также продолжается вывоз мусора и смета, накопившихся под снегом. За семь дней на полигон отправили свыше 1200 кубометров отходов.

