Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн

ГАТИ отчиталась о результатах проверок зимней уборки территории.
На прошлой неделе ГАТИ рассмотрела несколько протоколов в отношении юрлиц, которые пренебрегли очисткой своей собственности от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Общая сумма наложенных штрафов достигла 1,3 миллиона рублей.
Самый вопиющий пример — универсам «Морской» на Васильевском острове, где ступени магазина превратились в ледяные склоны, отпугнув покупателей.
Владелец получил штраф в 600 тысяч рублей. Два других нарушения обошлись нарушителям в дополнительные 700 тысяч рублей.