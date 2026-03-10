Городовой / Город / Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн
Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн

Опубликовано: 10 марта 2026 22:00
Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн
Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На прошлой неделе рассмотрели несколько протоколов на юридических лиц.

ГАТИ отчиталась о результатах проверок зимней уборки территории.

На прошлой неделе ГАТИ рассмотрела несколько протоколов в отношении юрлиц, которые пренебрегли очисткой своей собственности от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма наложенных штрафов достигла 1,3 миллиона рублей.​

Самый вопиющий пример — универсам «Морской» на Васильевском острове, где ступени магазина превратились в ледяные склоны, отпугнув покупателей.

Владелец получил штраф в 600 тысяч рублей. Два других нарушения обошлись нарушителям в дополнительные 700 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
