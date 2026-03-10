Ледяные горки вместо ступеней»: ГАТИ оштрафовала магазины на 1,3 млн

Новости по теме

От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок

Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом

Большая и Малая Морские улицы: почему они называются «Морскими», если до моря далеко?

Школа морских волков в Петербурге: всё о Морском техническом колледже имени адмирала Сенявина

Фальшивые приставы шантажируют петербуржцев: новая афера с штрафами ГИБДД

