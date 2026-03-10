Древний город России, который называют "северным Суздалем": есть веские причины - что здесь посмотреть

Какой российский город постоянно сравнивают с Суздалем

В Архангельской области можно увидеть старинный город Каргополь, который богат на исторические достопримечательности. Он находится между Карелией и Вологодской областью. Отсюда открываются живописные виды, которые точно останутся в памяти.

legion-media

Первое поселение здесь возникло в 1146 году, что делает город одним из самых древних. В прошлом Каргополь считали «северным форпостом Древней Руси», так как он являлся защитником русских земель. Сейчас город называют «северным Суздалем» из-за большого количества церквей и храмов. На территории есть множество достопримечательностей, которые точно нужно увидеть своими глазами.

Христорождественский собор

legion-media

«Архитектурный ансамбль «Новый торг» состоит из 4-х зданий. Основным строением является старейший в городе каменный собор, освященный в честь Рождества Христова. Трехапсидный двухъярусный белокаменный храм с пятью черными куполами – строение XVI века», - сообщает портал «Tur-Ray.Ru».

Соборная колокольня

legion-media

На территории ансабля можно также увидеть колокольню, которая появилась в каменном виде в 1767 году. В 1765 году на территории города бушевал страшный пожар. Он уничтожил многие строения, в том числе и деревянную колокольню. В архитектуре каменного строения есть черты классицизма.

Церковь Иоанна Предтечи

legion-media

«По левую сторону от Христорождественского собора стоит ещё одно храмовое сооружение, дополняющее ансамбль Соборной площади. Предтеченская церковь считается самой высокой в городе. Она заменила собой старую деревянную приходскую церквушку. Возводили строение на протяжении 12 лет – с 1740 по 1752 годы», - рассказывает источник.

Благовещенская церковь

Церковь была построена в 1692 году мастером Шахановым, при этом в финансирование вкладывался царь Петр I. Внутри сооружения можно увидеть узорчатый декор стен.

Троицкая церковь

В XIX веке сооружение пострадало из-за пожара, поэтому верхнюю его часть пришлось переделывать. После этого церковь обзавелась византийскими мотивами. Строение привлекает внимание массивным полукруглым куполом.

Также советуем посетить Александро-Ошевенский монастырь, Воскресенский храм, Церковь Зосимы и Савватия на Горке, Храм Рождества Богородицы, Никольскую церковь, Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей.

legion-media

Отзывы туристов:

«Меня поразило обилие церквей в маленьком городке. Расцвет Каргополя пришелся на 16-18 век, когда он был крупным центром торговли солью, рыбой, пушниной, лесом, железом, осуществлявшейся по водным путям. Было много богатых купцов, и каждый предпочитал молиться не в ближайшей церкви, а построить для этого свою». «Каргополь обязательно нужно посетить, чтобы увидеть глубинку патриархальной России, которая до сих пор не утратила своего простого очарования. Здесь время застыло, чтобы открыть вам частичку той жизни, которой на Руси жили веками».

