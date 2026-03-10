Пластиковые ящики - худшее решение: для рассады огурцов нужна только одна тара - залог рекордной урожайности

Какие емкости подойдут для рассады огурцов

При посеве огурцов важно учитывать не только качество семян, грунта, но и уделить достаточное количество времени подбору тары. От этого также зависит развитие растений и урожайность.

Какая емкость не подходит

Для томатов лучше всего выбирать пластиковые или деревянные ящики, поэтому садоводы начинают использовать такую тару и для огурцов. Но это является серьезной ошибкой. Рассада огурцов отличается нежной корневой системой, поэтому любое соперничество растений будет приводить к серьезному стрессу.

Какая емкость станет идеальной

Огурцы не переносят взаимодействий с корнями, из-за чего их необходимо обязательно высаживать в отдельные стаканы. Лучший вариант – торфяные горшочки. Можно использовать и пластиковые, но важно учесть, что при пересадке придется соблюдать особую осторожность.

«Важно не передержать рассаду огурцов на подоконнике – в грунт их пересаживают через 4 недели. Именно поэтому приступать к посеву необходимо не сейчас, а позже», - сообщает сайт «Антонов сад».

Отзывы садоводов:

«Раньше сеяла огурцы в пластиковые ящики, из-за чего постоянно сталкивалась с потерей урожая. Не помогали даже подкормки. Все изменилось, когда выбрала для рассады торфяные горшочки». «Провел эксперимент. Часть семян распределил в торфяных емкостях, другие высадил в ящики. Ухаживал за растениями одинаково. Та рассада, которая развивалась в стаканах, стала более толстой и здоровой».

