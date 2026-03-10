7 ложек под каждый куст – и смородина вырастет крупнее винограда и слаще сахара: урожай придется собирать мешками

Чем подкормить смородину ранней весной

Смородина отличается неприхотливостью, но как и все садовые культуры с благодарностью отзывается на весенние подкормки. Поэтому, как только сойдет снег, пора обеспечивать ягодный кустарник питанием. Это увеличит урожайность на 30%, а также защитит смородину от болезней и вредителей. Ягоды будут слаще меда и крупнее винограда. Какая именно подкормка поможет добиться такого результата, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Два главных ингредиента

По словам эксперта, подкормка состоит из двух компонентов: садового диатомита и горчичного жмыха. Диатомит – измельченная горная порода, которая образовалась из остатков древних водорослей. Он содержит большое количество кальция и кремния, которые нужны смородине для активного формирования ягодных кистей. Также диатомит защищает садовые культуры от болезней и вредителей.

Горчичный жмых представляет собой продукт переработки семян горчицы. Он быстро перепревает и повышает плодородие грунта, а также очищает почву от болезней и грибковых спор. Это благоприятно влияет на урожайность смородины.

Как приготовить подкормку

Чтобы приготовить удобрение для 4 кустов смородины, понадобится:

диатомит – 500 граммов;

горчичный жмых – 1 килограмм.

Как внести

Указанные компоненты нужно смешать и равномерно рассыпать получившуюся подкормку под смородиной из расчета 7 столовых ложек на каждый куст. Летом результат приятно удивит.

