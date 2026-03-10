Разводка в действии: мосты Петербурга готовятся к навигации

Мосты Санкт-Петербурга готовятся к навигационному сезону. Губернатор Александр Беглов объявил, что уже в ближайшую ночь пройдет первая пробная разводка.
Специалисты Мостотреста завершают итоговые проверки разводных мостов перед началом навигации 2026 года.
Детали проверок
По словам Беглова, в ночь с 11 на 12 марта с 2:20 до 5:10 также будет перекрыто движение на мосту Александра Невского для технологической разводки.
На следующую ночь, с 11 на 12 марта с 1:10 до 4:55, впервые в этом году разведут также Дворцовый мост, сообщила пресс-служба Смольного. Эти мосты проверят повторно в ночь с 12 на 13 марта.
Навигационный период официально начнется 10 апреля.