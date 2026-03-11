2 свеклы и 1 банка кукурузы – а на выходе изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту

Автор кулинарного блога "Готовим вкусно" (18+) поделилась рецептом салата со свеклой, который готовится довольно просто и состоит из элементарных ингредиентов. Получается настолько сочным и вкусным, что исчезает со стола за 1 минуту. Удачный вариант и для праздничного стола, и для повседневного перекуса.
Что потребуется:
- свекла – 2 шт.;
- кукуруза – 1 банка;
- пекинская капуста – 120 г;
- петрушка – 2 веточки;
- нерафинированное растительное масло – 2-3 столовые ложки;
- сок лимона – 1-2 столовые ложки;
- зубчик чеснока – 2 шт.;
- черный молотый перец – 1 шепоть;
- неострая горчица – 1 чайная ложка;
- соль – половина чайной ложки.
Как приготовить:
В первую очередь отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Натираем ее на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. Отправляем в салатник. Добавляем консервированную кукурузу, заранее слив с нее жидкость.
Мелко шинкуем пекинскую капусту, рубим петрушку и все отправляем в салатник. В отдельной миске смешиваем ароматное растительное масло, лимонный сок, чеснок, пропущенный через пресс или измельченный ножом, соль, перец и горчицу. Заправляем салат получившимся соусом, перемешиваем и подаем к столу.
Полезные советы:
- Для варки лучше выбирать свеклу среднего размера. Так корнеплоды сварятся буквально за 45-60 минут. При желании свеклу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 45 минут. Так салат получится более ароматным и сладким.
- Пекинскую капусту можно заменить на обычную. В таком случае ее нужно очень тонко нашинковать, присыпать солью и чуть помять руками. Так капуста станет нежной.
- Лимонный сок можно заменить на яблочный уксус.
