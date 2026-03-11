Городовой / Полезное / 2 свеклы и 1 банка кукурузы – а на выходе изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Варю 1 сорняк: Тли на моей даче больше нет - вся падает, откинув лапки Полезное
Разноцветная Мойка: все тайны цветных мостов Санкт-Петербурга Вопросы о Петербурге
«Спартак» останется без ключевого защитника в дерби с «Зенитом» Город
На ваших губках грибковые колонии: как часто их менять – микробиологи дали четкий ответ, в давнем споре поставлена точка Полезное
Пасхальные традиции: почему мы печем куличи и красим яйца – скрытый смысл, о котором мало кто знает Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 свеклы и 1 банка кукурузы – а на выходе изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту

Опубликовано: 11 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
2 свеклы и 1 банка кукурузы – а на выходе изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
2 свеклы и 1 банка кукурузы – а на выходе изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
Legion-Media
Рецепт необычного и вкусного салата со свеклой 

Автор кулинарного блога "Готовим вкусно" (18+) поделилась рецептом салата со свеклой, который готовится довольно просто и состоит из элементарных ингредиентов. Получается настолько сочным и вкусным, что исчезает со стола за 1 минуту. Удачный вариант и для праздничного стола, и для повседневного перекуса.

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт.;
  • кукуруза – 1 банка;
  • пекинская капуста – 120 г;
  • петрушка – 2 веточки;
  • нерафинированное растительное масло – 2-3 столовые ложки;
  • сок лимона – 1-2 столовые ложки;
  • зубчик чеснока – 2 шт.;
  • черный молотый перец – 1 шепоть;
  • неострая горчица – 1 чайная ложка;
  • соль – половина чайной ложки.

Как приготовить:

В первую очередь отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Натираем ее на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. Отправляем в салатник. Добавляем консервированную кукурузу, заранее слив с нее жидкость.

Мелко шинкуем пекинскую капусту, рубим петрушку и все отправляем в салатник. В отдельной миске смешиваем ароматное растительное масло, лимонный сок, чеснок, пропущенный через пресс или измельченный ножом, соль, перец и горчицу. Заправляем салат получившимся соусом, перемешиваем и подаем к столу.

Полезные советы:

  • Для варки лучше выбирать свеклу среднего размера. Так корнеплоды сварятся буквально за 45-60 минут. При желании свеклу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 45 минут. Так салат получится более ароматным и сладким.
  • Пекинскую капусту можно заменить на обычную. В таком случае ее нужно очень тонко нашинковать, присыпать солью и чуть помять руками. Так капуста станет нежной.
  • Лимонный сок можно заменить на яблочный уксус.

Ранее мы поделились еще одним интересным рецептом салата со свеклой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью