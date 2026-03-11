Варю 1 сорняк: Тли на моей даче больше нет - вся падает, откинув лапки

Советы по избавлению от тли на дачном участке.

Наступает тёплая погода, дачники устремляются на свои участки, где сейчас много дел. А будет ещё больше, ведь проснутся насекомые-вредители.

Одним из злостных вредителей является тля, которая портит растения. Нужно от неё избавляться во что бы то ни стало.

Вариантом избавления от противного насекомого поделились на канале "Моя дача. Сад и огород", берите способ на заметку, совсем скоро пригодится.

Оказывается, избавиться от тли и некоторых других насекомых поможет сорняк, который мы привыкли выкорчёвывать и выбрасывать, считая, что от него нет пользы. Между тем он настоящее золото, обладает мощными инсектицидными свойствами.

Речь идёт об одуванчике, он не так бесполезен, как вы могли подумать.

Способ приготовления состава от тли

Нарвите 1 литровую банку одуванчиков. Подходят и жёлтые цветки, и стебли и даже корни. Единственное, корни лучше очистить от почвы, она в составе не нужна. Высыпали одуванчики в кастрюлю, долили 1 литр воды и ставим на плиту. Дожидаемся, пока вода закипит, снижаем нагрев и варим растения 10 минут под крышкой, затем остужаем. Состав процеживаем от цветков, листьев и стеблей и доливаем 4 литрами чистой воды. Чтобы средство лучше прилипало к листьям и стволам растений добавляем несколько ложек жидкого мыла, перемешиваем.

Как использовать состав

Переливаем средство в бутылочку с мелким распылителем. Опрыскивать растения, которые атакует тля, будем густо. Не забываем про внутреннюю сторону листьев, при опрыскивании можно приподнять веточки растений.

Эффект от средства

Тля просто ненавидит аромат одуванчика, да и действует он на насекомых губительно. Кто не успеет ретироваться, свалится кверху лапками.

