На ваших губках грибковые колонии: как часто их менять – микробиологи дали четкий ответ, в давнем споре поставлена точка

Как часто нужно менять кухонные губки – отвечают эксперты

Одни люди меняют кухонные губки каждый день, другие – каждую неделю, а третьи – только когда губка почти полностью развалилась и начала источать неприятный запах. Оказывается, последняя категория людей подвергает опасности и себя, и всю свою семью. Об этом рассказала доцент кафедры клинической микробиологии в университете Лестера доктор Примроуз Фристоун.

Главный вопрос – как используют губку

Если вы помыли губкой мясо, рыбу, грязные овощи, разделочную доску или посуду, где лежали эти продукты – смело избавляйтесь от губки сразу же. Ее уже успели заселить опасные микробы, и очистить ее от них уже не получится.

Уже через 14 часов после использования в губке скапливаются опасные бактерии. Через 3 дня в ней появляются колонны бактерий, а через 2-3 месяца – целые грибковые колонии. Среди бактерий встречаются сальмонеллы и микробы с устойчивостью к антибиотикам.

Такие результаты ученые получили после проведения эксперимента, во время которого они использовали губки от 1 дня до 5 месяцев. Время от времени они дезинфицировали губки и изучали их микробный состав.

Пара лайфхаков от экспертов

Сегодня производители продают губки с антибактериальной пропиткой. Так, пропитка на основе серебра довольно долго способна уничтожать 99% бактерий с поверхности губки после ее применения. Но и в этом случае не забывайте после каждого использования хорошо промывать губку под проточной водой и отжимать. Хранить ее нужно в сухом проветриваемом месте.

Также вы можете перейти с губок на металлизированные сетчатые тряпки – с ними можно быстро отмыть любые загрязнения, к тому же на них не скапливаются бактерии, они быстро сохнут и не пахнут.

