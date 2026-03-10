Весной для смородины - обязательно: красная, черная и белая - как обрезать кусты, чтобы собрать урожай ведрами

Как обновить смородину и собрать рекордный урожай

Многие думают, что смородина растет сама по себе и не требует внимания. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова утверждает, что это далеко не так. Без заботы куст быстро зарастает, ягода мельчает, а урожай падает. Весенняя обрезка нужна, чтобы разбудить растение, дать ему сил для роста и получить много крупных ягод.

Объем работ весной напрямую зависит от того, ухаживали ли вы за кустом осенью. Если осенью вы уже привели смородину в порядок, то весной достаточно просто осмотреть ее и убрать только поломанные ветки.

Если осенью вы убрали лишь больные побеги, то весной нужно будет сформировать крону и срезать старые ветки.

Если же после сбора урожая куст не трогали вообще, весной придется провести полную чистку: удалить все лишнее, больное и старое.

Когда браться за секатор

Приступать к обрезке нужно ранней весной, пока растение еще спит и сок не начал бежать по веткам. Важно угадать момент, когда почки еще плотно закрыты, но сильных морозов уже не предвидится. Если опоздать, куст будет долго болеть.

В средней полосе это обычно конец марта - начало апреля, на Урале - апрель, а в Сибири лучше подождать до середины или конца апреля.

Главный ориентир - не календарь, а погода. День для работы должен быть сухим, солнечным, с температурой около +3–7 градусов. Важно, чтобы после обрезки не грянули суровые морозы.

фото Городовой ру

Как стричь черную смородину

Черная смородина любит, чтобы ее формировали. У саженцев первого года укорачивают верхушки, оставляя по 3-4 почки - это заставит куст ветвиться. У двухлетних кустов все ветки обрезают на треть.

У взрослых кустов (от 3 лет) задача сложнее. Нужно вырезать все, что загущает куст: ветки, растущие внутрь или стелющиеся по земле, а также старые темные побеги (старше 5 лет), которые уже почти не дают ягод.

Также важно удалить больные и сухие ветки - это санитарная обрезка. Если куст совсем старый, не вырезайте все за один раз, растяните омоложение на пару лет.

Особенности красной и белой смородины

Эти виды стригут иначе. У них ягоды растут на старых ветках по всей длине. Поэтому ветки-«старушки» (до 7-8 лет) трогать не нужно. Основная обрезка сводится к удалению больных и сломанных побегов.

Если куст слишком загущен, можно немного проредить центр. Убрать слабые молодые ветки у самой земли. Сильно укорачивать ветки красной смородины нельзя - это лишит вас урожая.

