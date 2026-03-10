Клубнике после схода снега - самым первым делом: Ягод будет - валом, вредителей - ни 1

Совет по подкормке и защите кустов клубники в начале дачного сезона.

Клубника - ягода достаточно капризная. Если кустам не дать весной достаточно питания, то ягод будет мало, они будут мелкими и кислыми. А вот те дачники, которые знают, чем клубнику "угостить", точно получают отменный урожай.

Что нужно внести в начале весны под кусты клубники, рассказывают на канале "Моя дача, сад и огород", стоит прислушаться к полезным советам.

Приготовим для обработки кустов клубники простое средство

Нам понадобится 12 литров воды, 1 стакан древесной просеянной золы, 2 г борной кислоты в порошке и 1 ст. л. аптечного йода.

Золу размешиваем в 2 литрах кипятка, настаиваем, а затем процеживаем получившийся состав в 10-литровое ведро с водой.

Туда же добавляем йод, порошок борной кислоты и марганцовку. Всё тщательно перемешиваем, а затем оставляем постоять и перемешиваем ещё раз.

Делается это для того, чтобы в воде не осталось кристаллов марганцовки, если порошок в чистом виде попадёт на растения, то они получат опасный ожог.

У нас получился полезный состав для клубники. Опрыскиваем им кусты густо, нужно чтобы листья стали мокрыми. Можно их приподнять и так же обработать с нижней стороны, будет сплошная польза.

Состав не только даст клубнике питание, необходимое для наращивания свежей листвы, а потом - для образования вкусных ягод, но и отпугнёт насекомых-вредителей, которые атакуют кусты клубники в начале сезона.

Также специалисты в дачном деле рекомендуют в этот период убрать с грядок старую мульчу, чтобы не разводить вредителей, взрыхлить грядки, что обеспечит поступление к корням кислорода, а также срезать пожелтевшую листву и сухие усы, они больше не несут пользы для кустов.

