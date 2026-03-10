Древний город в РФ: Основан 7000 лет назад, был крупным торговым центром, а сейчас - заброшен

Рассказ о населённом пункте Чаронда в Вологодской области.

В России достаточно заброшенных населённых пунктов, о которых мы знаем мало, между тем, некоторые из них имеют очень богатую историю.

О некогда процветающем, а теперь пустом и заброшенном населённом пункте рассказывают на портале "Культура.РФ".

Речь идёт о деревне Чаронда в Вологодской области. Раньше там проживало 14 тысяч человек, населённый пункт именовался городом, а сейчас нет света и дорог, проживает всего 3 древних старика.

Расположена деревня на севере Вологодской области, в 150 километрах от областного центра, ближе к соседней Астраханской области.

Дорог в Чаронду, по которым можно было бы туда добраться, нет совсем, летом туда изредка приплывают рыбаки, местное озеро славится отличным уловом.

В давние времена в Чаронде кипела жизнь, это был крупный торговый узел, через который возили с севера на юг соль и рыбу.

Ещё раньше, около 7 тысяч лет назад, на берегах озера сформировались первые поселения, место привлекало рыбаков и охотников, природа здесь была богатой на дары.

Озеро Воже, окружённое непролазными болотами, до сих пор дарит рыбакам огромные уловы, но место не популярно, добраться туда непросто, да и инфраструктуры в заброшенном населённом пункте нет совсем - ни света, ни водоснабжения, жизнь там по современным меркам - немыслимая.

Сейчас в Чаронде насчитывается всего 3 местных жителя, да и те - древние старики, которые просто не хотят уезжать. Освещают дома керосинками, колют дрова, носят в дома воду. Но когда их не станет, деревня окончательно вымрет.

Ранее издание рассказывало, какой город в России основан в 1216 году.