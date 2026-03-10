2 мл в воду – и фиалка покрыта цветочной шапкой круглый год: всего одна подкормка запустит мощную бутонизацию

Фиалка украшает подоконники многих цветоводов. Ведь это эффектное растение, которое может радовать пышными шапками цветов круглый год. Но для этого фиалку важно обеспечить правильным уходом и своевременными питательными подкормками. Как это сделать, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
Грунт для фиалки
По словам эксперта, если листочки фиалки вытянулись, и цветок смотрится бедновато, то лучше переукоренить листья в вермикулите. Грунт для фиалки должен на 80% состоять из верхового раскисленного торфа, а также вермикулита, цеолита и перлита. На дне горшка обязательно должен быть дренаж.
Подкормка для корней
Чтобы фиалка радовала новой листвой и цветочными шапками, у нее должна быть крепкая корневая система. Для наращивания корней следует растворить 1 грамм корневина и 0,2 грамма или половину таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Все размешать и полить фиалку через поддон.
Подкормка для листвы
Чтобы фиалка наращивала зеленую массу, необходимо растворить 2 миллилитра гумата аммония в 1 литре воды и полить фиалку чуть по влажному грунту. В результате сенполия превратится в очаровательный кустик.
Подкормка для запуска цветения
Чтобы запустить пышное шапочное цветение, нужна всего одна подкормка. Для ее приготовления потребуется:
- гумат калия – 2 миллилитра;
- любое удобрение с формулой NPK 13-40-13 – 2 грамма;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;
- вода – 1 литр.
Все тщательно перемешать и поливать так фиалку 1 раз в 14 дней до запуска пышного шапочного цветения. Поливать нужно по чуть-чуть, не заливая, чтобы не появилась корневая гниль. Такую подкормку можно чередовать с другой: для ее приготовления достаточно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды.
