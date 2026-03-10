Городовой / Полезное / 2 мл в воду – и фиалка покрыта цветочной шапкой круглый год: всего одна подкормка запустит мощную бутонизацию
2 мл в воду – и фиалка покрыта цветочной шапкой круглый год: всего одна подкормка запустит мощную бутонизацию

Опубликовано: 10 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
2 мл в воду – и фиалка покрыта цветочной шапкой круглый год: всего одна подкормка запустит мощную бутонизацию
2 мл в воду – и фиалка покрыта цветочной шапкой круглый год: всего одна подкормка запустит мощную бутонизацию
Legion-Media
Как запустить продолжительное шапочное цветение у фиалки 

Фиалка украшает подоконники многих цветоводов. Ведь это эффектное растение, которое может радовать пышными шапками цветов круглый год. Но для этого фиалку важно обеспечить правильным уходом и своевременными питательными подкормками. Как это сделать, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Грунт для фиалки

По словам эксперта, если листочки фиалки вытянулись, и цветок смотрится бедновато, то лучше переукоренить листья в вермикулите. Грунт для фиалки должен на 80% состоять из верхового раскисленного торфа, а также вермикулита, цеолита и перлита. На дне горшка обязательно должен быть дренаж.

Подкормка для корней

Чтобы фиалка радовала новой листвой и цветочными шапками, у нее должна быть крепкая корневая система. Для наращивания корней следует растворить 1 грамм корневина и 0,2 грамма или половину таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Все размешать и полить фиалку через поддон.

Подкормка для листвы

Чтобы фиалка наращивала зеленую массу, необходимо растворить 2 миллилитра гумата аммония в 1 литре воды и полить фиалку чуть по влажному грунту. В результате сенполия превратится в очаровательный кустик.

Подкормка для запуска цветения

Чтобы запустить пышное шапочное цветение, нужна всего одна подкормка. Для ее приготовления потребуется:

  • гумат калия – 2 миллилитра;
  • любое удобрение с формулой NPK 13-40-13 – 2 грамма;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;
  • вода – 1 литр.

Все тщательно перемешать и поливать так фиалку 1 раз в 14 дней до запуска пышного шапочного цветения. Поливать нужно по чуть-чуть, не заливая, чтобы не появилась корневая гниль. Такую подкормку можно чередовать с другой: для ее приготовления достаточно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды.

Ранее мы поделились еще одной мощной подкормкой для фиалки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
