5 кошачьих "люблю": так питомец благодарит вас за заботу – учимся понимать своих пушистиков

Кошки тоже умеют проявлять свои чувства

Кошек нередко обвиняют в эгоизме и отсутствии благодарности. Считается, что это исключительно самодостаточные личности, которым прислуживает человек. Тем не менее, эти пушистые создания способны выражать свою признательность более тонкими способами, которые требуют нашего внимания и понимания, пишет автор блога "Мир кошек".

Мурлыканье, безусловно, является одним из наиболее явных проявлений кошачьей признательности. Этот уникальный звук, производимый животным как на вдохе, так и на выдохе, служит своеобразным выражением их удовлетворения и счастья.

Преподнесение "подарков" – еще один способ, посредством которого кошки демонстрируют свою благодарность. Если ваш питомец ощущает вашу заботу, обеспечивающую ему пищу и комфорт, он может выразить свою признательность. Кошачья любовь может проявляться в виде принесенной игрушки или пойманной мышки. Не спешите ругать питомца за подобные дары – они сделаны от чистого сердца.

"Массаж" лапками – когда кошка начинает выполнять подобные движения, это также может быть расценено как проявление высшей благодарности. Этот жест свидетельствует о том, что ваш питомец чувствует себя в безопасности и комфорте в вашем присутствии.

Прикосновение головой, или "бодание", со стороны кошки является проявлением привязанности и благодарности. Этот жест также может указывать на то, что животное ощущает ваше эмоциональное состояние и стремится оказать поддержку.

"Кошачий поцелуй", выражающийся в медленном моргании, свидетельствует об искренней любви и признательности. Подобные проявления являются ключом к пониманию того, насколько ваш питомец ценит проявленную заботу и внимание.

Теперь вы знаете все о проявлении кошачьей любви. Помните, питомец вас очень ценит и по-своему заботится о хозяине.

