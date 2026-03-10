Город-сказка за 1000 км от Москвы - швейцарская долина, замок XI века и рыцари с мечами: как добраться и что посмотреть

Достопримечательности белорусского Гродно

Гродно - один из самых атмосферных городов Беларуси, который привлекает путешественников своей европейской архитектурой и особым колоритом. Добраться сюда из Москвы можно несколькими способами.

Город порадует не только красивыми видами, но и отличным чувством юмора местных жителей, которое отражается даже в социальной рекламе. В Гродно органично сочетаются старинные замки, уютные парки и оживленные пешеходные улицы.

Как добраться до Гродно из Москвы

Доехать до Гродно можно на машине или поезде, причем ж/д вариант предлагает две разные стратегии.

На автомобиле

Путь лежит по трассе М1. Дорога отличная, скоростной режим на белорусской стороне позволяет ехать 120 км/ч. Важный нюанс - перед Минском нужно свернуть на МКАД-2, чтобы не заезжать в столицу, а затем следовать по трассе М6 прямо до Гродно.

Прямой поезд

К московскому поезду №3/7 (чередуется с №3/7 от РЖД) прицепляют два вагона, следующих до Гродно. Это удобно, но билеты бывают не всегда.

Вариант с пересадкой

Более бюджетный способ - доехать тем же поездом №3/7 до Минска (прибытие в 06:30) и пересесть на местный состав Минск - Гродно (отправление в 07:10). Экономия на билете может составить около 700 рублей, а времени на пересадку достаточно.

Важное предупреждение: обменивать валюту нужно только в официальных обменниках. Менялы, которые предлагают более выгодный курс, часто дают выгоду менее 1%, но при этом велик риск нарваться на конфискацию денег и серьезные проблемы с законом.

Маршруты и атмосфера города

Центр Гродно довольно компактный - от вокзала до главной улицы Советской всего около 2 км пешком, а по дороге можно встретить несколько живописных храмов.

Город славится своим дружелюбным и ироничным отношением к жизни - местные службы (ГАИ, пожарные, похоронное бюро) известны нестандартной социальной рекламой. Для прогулок лучше всего подходят три локации, которые находятся в пешей доступности друг от друга.

Парк Жилибера и окрестности

Эта огромная зеленая зона плавно перетекает в городской парк культуры. Местные архитекторы мастерски вписали в ландшафт речку Городничанку, создали живописные холмы и набережные.

Здесь находится сквер «Швейцарская долина» и колесо обозрения, откуда открывается вид на город. В парке можно встретить забавные скульптуры, к которым туристы приходят загадывать желания.

Пешеходная улица Советская

Это сердце города, стилизованное под старую Европу. К утру здесь безлюдно и идеально для фото, а днем улица наполняется жизнью: работают уличные кафе, появляются музыканты в народных костюмах. В местном ЦУМе на крыше есть смотровая площадка, а внутри - недорогая и вкусная столовая «Гранд-Бистро».

Высокий берег Немана и замки

Визитная карточка Гродно - водонапорные башни «Кася и Бася», построенные еще в конце XIX века. Рядом находится величественный Фарный костел с потрясающим органом.

Старый и Новый замки расположены рядом: Старый замок (первые деревянные укрепления появились еще в XI веке) сейчас является музеем, а у стен Нового замка часто проходят исторические реконструкции с рыцарскими боями и факелами. Вид на реку Неман с этой точки сам по себе стоит прогулки.

