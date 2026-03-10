5 вещей из СССР сделают вас иконой стиля - что достать из "бабушкиного" гардероба в 2026 году

Современная мода все чаще обращается к прошлому в поисках вдохновения, и советский гардероб - не исключение. То, что еще недавно казалось "устаревшим", сегодня стало символом стиля и индивидуальности.
Одежда из СССР привлекает своей аутентичностью, качеством и уникальным кроем, который сложно повторить. В 2026 году это уже не просто ностальгия, а полноценный эстетический тренд.
Институтская классика
Прямые юбки миди из плотной шерсти, костюмы с высокой посадкой и лаконичные жакеты - когда-то символы офисной скуки, сегодня выглядят невероятно стильно. Секрет успеха - в контрасте: такие вещи сочетают с грубыми ботинками, простыми водолазками или современными свитшотами.
Рабочая одежда
Стеганая телогрейка или простая рабочая куртка перестали ассоциироваться с подсобными помещениями. Сегодня это главный инструмент для создания городского образа с характером. Ее носят нараспашку с широкими брюками, комбинируют с добротными кожаными сумками и минималистичными аксессуарами.
Бабушкин трикотаж
Грубые вязаные жилеты, плотные кардиганы и безрукавки, которые достаются из бабушкиных сундуков, стали абсолютным хитом. Настоящая шерсть держит форму и создает интересные многослойные сочетания. Такие жилеты надевают поверх рубашек или платьев.
Советское пальто
Пальто с широкими плечами, длиной ниже колена и из плотной шерсти - это настоящая находка для стилистов. Его главный козырь - четкий силуэт, который визуально вытягивает фигуру и добавляет статусности.
Современный масс-маркет редко может повторить такую архитектуру кроя. Винтажное советское пальто эффектно контрастирует с джинсами и кроссовками или элегантно завершает платье.
Головные уборы
Речь идет про меховые шапки-ушанки, кубанки и лаконичные вязаные модели. Ироничные и смелые головные уборы лучше всего работают в паре с максимально простой и сдержанной одеждой, создавая чистый образ современной городской эстетики, сообщает профессиональный стилист Мария Шеди.
Почему эта одежда так органично вписывается в современность:
- люди устали от одноразовых трендов и безликих вещей;
- советская одежда обладает уникальной историей и характером;
- качественные материалы и продуманный крой создают ощущение надежности;
- такие вещи позволяют выразить свою индивидуальность.
