5 вещей из СССР сделают вас иконой стиля - что достать из "бабушкиного" гардероба в 2026 году

Опубликовано: 10 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media
Советская мода возвращается

Современная мода все чаще обращается к прошлому в поисках вдохновения, и советский гардероб - не исключение. То, что еще недавно казалось "устаревшим", сегодня стало символом стиля и индивидуальности.

Одежда из СССР привлекает своей аутентичностью, качеством и уникальным кроем, который сложно повторить. В 2026 году это уже не просто ностальгия, а полноценный эстетический тренд.

Институтская классика
Прямые юбки миди из плотной шерсти, костюмы с высокой посадкой и лаконичные жакеты - когда-то символы офисной скуки, сегодня выглядят невероятно стильно. Секрет успеха - в контрасте: такие вещи сочетают с грубыми ботинками, простыми водолазками или современными свитшотами.

Рабочая одежда
Стеганая телогрейка или простая рабочая куртка перестали ассоциироваться с подсобными помещениями. Сегодня это главный инструмент для создания городского образа с характером. Ее носят нараспашку с широкими брюками, комбинируют с добротными кожаными сумками и минималистичными аксессуарами.

Бабушкин трикотаж
Грубые вязаные жилеты, плотные кардиганы и безрукавки, которые достаются из бабушкиных сундуков, стали абсолютным хитом. Настоящая шерсть держит форму и создает интересные многослойные сочетания. Такие жилеты надевают поверх рубашек или платьев.

Советское пальто
Пальто с широкими плечами, длиной ниже колена и из плотной шерсти - это настоящая находка для стилистов. Его главный козырь - четкий силуэт, который визуально вытягивает фигуру и добавляет статусности.

legion-media
legion-media

Современный масс-маркет редко может повторить такую архитектуру кроя. Винтажное советское пальто эффектно контрастирует с джинсами и кроссовками или элегантно завершает платье.

Головные уборы
Речь идет про меховые шапки-ушанки, кубанки и лаконичные вязаные модели. Ироничные и смелые головные уборы лучше всего работают в паре с максимально простой и сдержанной одеждой, создавая чистый образ современной городской эстетики, сообщает профессиональный стилист Мария Шеди.

Почему эта одежда так органично вписывается в современность:

  • люди устали от одноразовых трендов и безликих вещей;
  • советская одежда обладает уникальной историей и характером;
  • качественные материалы и продуманный крой создают ощущение надежности;
  • такие вещи позволяют выразить свою индивидуальность.

Ранее "Городовой" рассказал, что вещи, которые все носили последние 5 лет, потеряли актуальность.

Евгения Сухова
