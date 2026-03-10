Городовой / Полезное / Легенды города, построенного в 1495 году: от озерного чудовища до самого звучного колокола – страшно интересно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Клубнике после схода снега - самым первым делом: Ягод будет - валом, вредителей - ни 1 Полезное
Удаленный поселок в России, куда 400 лет назад ушли потомки новгородцев: как им живется сейчас Полезное
Втираю в загрубевшие пятки в марте: Щеголяю педикюром, как после SPA - 3 "дешманские" маски Полезное
Мешаю грибы с курицей и кидаю на тесто: Получаю быстрый пирог за 35 минут Полезное
Взбиваем капусту с кефиром – и через 15 минут вкусный ужин на столе: у домашних только за ушами пищит от удовольствия Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Легенды города, построенного в 1495 году: от озерного чудовища до самого звучного колокола – страшно интересно

Опубликовано: 10 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Легенды города, построенного в 1495 году: от озерного чудовища до самого звучного колокола – страшно интересно
Легенды города, построенного в 1495 году: от озерного чудовища до самого звучного колокола – страшно интересно
legion-media
Загадки и мифы старинного города

Валдай – старинный город, расположенный на берегах одноименного озера в Новгородской области. Впервые в летописях это место упоминается в1495 году. За более чем пять веков своего существования Валдай накопил множество мифов и легенд.

Озерное чудовище

Вполне естественно, что глубокие и таинственные воды Валдайского озера породили легенду о монстре. Рассказывают, что это произошло в те далекие времена, когда на острове только что поселились первые монахи и начали возводить будущий Иверский монастырь. Жители окрестных деревень стали обращаться к насельникам обители с жалобами на гигантское чудовище, которое пугало рыбаков: переворачивало лодки и дерзко похищало весь улов.

Предание гласит, что монахи отнеслись к этой проблеме со всей серьезностью и организовали целую водную экспедицию с участием настоятеля. Они отплыли на лодке в самую середину озера, взяв с собой иконы и вознося молитвы. После освящения озера монахи вернулись на берег, и с тех пор, как утверждается, чудовище перестало беспокоить людей.

Тем не менее, местные рыбаки до сих пор сталкиваются с проблемами, вызванными неизвестной силой, которая продолжает повреждать сети и похищать улов.

Легенда о колоколе

Колокольчик является историческим символом Валдая. Неудивительно, что он стал центральной фигурой многочисленных легенд, наиболее известная из которых связана с новгородским вечевым колоколом.

Согласно преданию, это произошло в конце XV века. Царь Иван III приказал снять вечевой колокол с Софийской звонницы в Новгороде и отправить его в Москву, где в то время начиналось строительство Кремля.

По легенде, колокол был успешно погружен на сани и направлялся в Москву, однако на одном из склонов Валдайской возвышенности повозка набрала скорость, и испуганные лошади понеслись галопом. В результате колокол упал в овраг и разбился, а его осколки превратились во множество маленьких колокольчиков. С тех самых пор валдайские мастера изготавливают колокольчики, основываясь на тех, что были найдены в овраге.

Тем не менее история эта является выдумкой. Согласно летописям, колокол из Новгорода действительно был вывезен, однако он без особых приключений добрался до Москвы. Но, согласитесь, история очень красивая.

Ранее мы рассказали, какой город называют "Вторым Парижем".

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью