Легенды города, построенного в 1495 году: от озерного чудовища до самого звучного колокола – страшно интересно

Загадки и мифы старинного города

Валдай – старинный город, расположенный на берегах одноименного озера в Новгородской области. Впервые в летописях это место упоминается в1495 году. За более чем пять веков своего существования Валдай накопил множество мифов и легенд.

Озерное чудовище

Вполне естественно, что глубокие и таинственные воды Валдайского озера породили легенду о монстре. Рассказывают, что это произошло в те далекие времена, когда на острове только что поселились первые монахи и начали возводить будущий Иверский монастырь. Жители окрестных деревень стали обращаться к насельникам обители с жалобами на гигантское чудовище, которое пугало рыбаков: переворачивало лодки и дерзко похищало весь улов.

Предание гласит, что монахи отнеслись к этой проблеме со всей серьезностью и организовали целую водную экспедицию с участием настоятеля. Они отплыли на лодке в самую середину озера, взяв с собой иконы и вознося молитвы. После освящения озера монахи вернулись на берег, и с тех пор, как утверждается, чудовище перестало беспокоить людей.

Тем не менее, местные рыбаки до сих пор сталкиваются с проблемами, вызванными неизвестной силой, которая продолжает повреждать сети и похищать улов.

Легенда о колоколе

Колокольчик является историческим символом Валдая. Неудивительно, что он стал центральной фигурой многочисленных легенд, наиболее известная из которых связана с новгородским вечевым колоколом.

Согласно преданию, это произошло в конце XV века. Царь Иван III приказал снять вечевой колокол с Софийской звонницы в Новгороде и отправить его в Москву, где в то время начиналось строительство Кремля.

По легенде, колокол был успешно погружен на сани и направлялся в Москву, однако на одном из склонов Валдайской возвышенности повозка набрала скорость, и испуганные лошади понеслись галопом. В результате колокол упал в овраг и разбился, а его осколки превратились во множество маленьких колокольчиков. С тех самых пор валдайские мастера изготавливают колокольчики, основываясь на тех, что были найдены в овраге.

Тем не менее история эта является выдумкой. Согласно летописям, колокол из Новгорода действительно был вывезен, однако он без особых приключений добрался до Москвы. Но, согласитесь, история очень красивая.

