Ароматная зелень круглый год: как вырастить мяту на подоконнике — лучшие сорта для домашнего огорода

Мята — одно из самых неприхотливых растений, подходит даже для домашнего огорода. Как вырастить мяту на подоконнике, рассказал портал "Лайфхакер".
Для выращивания в квартире лучше всего подходят компактные сорта мяты с небольшими листьями:
- Мята перечная — самая популярная, с классическим вкусом и ароматом.
- Мята колосистая (садовый кудрявец) — менее острая, с мягким вкусом.
- Мята лимонная (мелисса) — с цитрусовым ароматом.
- Мята яблочная, ананасовая, шоколадная — для любителей необычных вкусов.
Вырастить мяту можно как из семян, так и черенкованием.
Из семян — процесс более долгий и трудоёмкий. Семена мяты мелкие, сеют их поверхностно, не заглубляя, и накрывают плёнкой до появления всходов. Первую зелень можно будет срезать через 2–2,5 месяца.
Из черенков — самый быстрый и надёжный способ. Достаточно купить пучок свежей мяты в магазине или срезать веточку с дачи, поставить в воду, и через неделю появятся корни. Укоренившийся черенок сразу высаживают в горшок.
Какой горшок и грунт выбрать
Мята разрастается активно, поэтому для неё нужен просторный горшок — не менее 2–3 литров объёмом. Обязательно с дренажными отверстиями. На дно насыпают слой керамзита или мелкой гальки.
Грунт подойдёт универсальный для рассады или овощных культур, можно добавить немного песка для рыхлости. Почва должна быть лёгкой, питательной, нейтральной кислотности.
Мята любит свет, но не прямые палящие лучи. Идеальное место — восточный или западный подоконник. На южном окне в полдень растение придётся притенять, иначе листья получат ожоги. Зимой, при коротком световом дне, понадобится досветка фитолампой — иначе стебли вытянутся, а листья станут мелкими и бледными.
Как ухаживать за мятой
При правильном уходе мята будет радовать ароматной зеленью круглый год. Мята не терпит пересушки, но и заливать её нельзя. Поливают растение по мере подсыхания верхнего слоя почвы, отстоянной водой комнатной температуры. В жару и при включённых батареях полезно опрыскивать листья из пульверизатора.
Чтобы кустик был пышным, верхушки регулярно прищипывают, тогда растение начнёт ветвиться. Цветоносы лучше удалять сразу.
Срезать листья можно, когда веточки достигнут 10–15 см. Лучше не обрывать отдельные листья, а срезать целые побеги, отступая от основания 5–7 см — тогда на их месте вырастут новые.
Ранее Городовой рассказал, как выкорчевать пень своими руками.