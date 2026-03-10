Ароматная зелень круглый год: как вырастить мяту на подоконнике — лучшие сорта для домашнего огорода

Новости по теме

Раскладываю семена по поверхности – и через 45 дней наслаждаюсь свежей зеленью: лайфхаки по выращиванию базилика на подоконнике

Перейти

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Перейти

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Марганцовка и перекись - в прошлом: замачиваю семена томатов в другом растворе - взойдут даже "тугодумы" и "лентяи"

Перейти

Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана

Перейти