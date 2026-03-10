Пустые пляжи и цены как в СССР: россияне открыли 3 новых курорта с чистым морем – Сочи теперь в пролете

Курорты на берегу Черного моря традиционно считаются главным местом отдыха для большинства россиян. Но в последнее время все больше путешественников открывают для себя малоизвестные места с пустыми пляжами и чистым морем. При этом такой отдых обходится в разы дешевле, чем на курортах Черноморского побережья.
Спокойные и бюджетные курорты
Речь идет о курортах Азовского моря, которые привлекают туристов отсутствием толп отдыхающих, приятными ценами, как в СССР, а также песчаными пляжами. Купальный сезон здесь открывается в мае, когда вода прогревается до +20 градусов. Комфортнее всего отдыхать на берегу Азовского моря с середины июня до конца июля. После здесь появляется много медуз-корнеротов. Если же вы решили отправиться на отдых в августе, то лучше заранее узнать, на каких пляжах таких медуз бывает меньше всего.
3 курорта для семей, молодежи и любителей активного отдыха
К популярным и проверенным курортам на берегу Азовского моря относятся:
- Ейск. Здесь хорошо развита инфраструктура. Работает много ресторанов, кафе и гостиниц на любой вкус и кошелек. Есть, куда сходить и где провести время как семьям с детьми, так и молодежи.
- Приморско-Ахтарск. Славится свежим морским воздухом, отсутствием изнуряющей жары, тишиной, теплым мелким морем и грязевыми ваннами. Здесь есть красивая набережная с сувенирными лавками и кафе. Сам город буквально утопает в зелени. Идеально подходит для семей и любителей спокойного отдыха. Но молодежи, привыкшей к дискотекам, здесь может быть скучно.
- Должанская коса. Излюбленное место для серфингистов. Здесь есть много отелей, баз отдыха и гостевых домов. Из-за постоянных ветров и нагонных течений купание здесь, особенно для детей, может быть затруднено. Случаются водовороты и течения, которые могут затянуть чересчур самоуверенных путешественников. Работает прокат, где можно взять почти все, что угодно, чтобы покататься по волнам.
Путешественники, которым уже удалось побывать на курортах Азовского моря, отметили, что отдых здесь в разы спокойнее и бюджетнее, нежели на Черноморском побережье. Цены зачастую напоминают те, что были еще в СССР.
