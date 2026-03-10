Пробуждение паразитов: как не стать добычей клещей в Ленобласти

С весенним потеплением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизируются клещи. Они обычно начинают проявлять активность при устойчивой средней температуре воздуха +6…+8 °C, но в этом году Роспотребнадзор уже отметил первые случаи обращений после укусов.
О способах минимизировать риск заражения инфекциями, переносимыми клещами, сообщила Наталья Харина, руководитель отдела медицинского страхования СберСтрахования, передает "Петербургский дневник".
Эти паразиты обитают не только в лесах и на дачах, но и в городских парках, скверах и других зонах отдыха. Клещи переносят серьёзные заболевания, в первую очередь боррелиоз и энцефалит.
Укус часто остаётся незамеченным — без боли, паразит может быть обнаружен позже, а признаки инфекции возникают через недели, поэтому профилактика и оперативное обращение к врачу имеют ключевое значение.
Меры защиты от клещей
Жителям Петербурга и области стоит придерживаться базовых мер предосторожности:
-
Для выходов на природу надевайте светлую одежду с длинными рукавами, плотно облегающую запястья; защищайте открытые зоны — воротник, заправляйте одежду, надевайте головной убор.
-
Применяйте репелленты от клещей, регулярно проверяйте кожу и одежду во время прогулки, а дома тщательно осматривайте тело, особенно шею, за ушами и волосы.
-
Защищайте питомцев: используйте ветпрепараты и проверяйте их шерсть, лапы, уши, хвост после выгула.
Ключевой профилактикой остаётся прививка от клещевого энцефалита, особенно для любителей природы. Высокий риск отмечен в Курортном, Пушкинском, Красносельском, Приморском районах с их парками и лесами, а также в Карелии — популярном направлении для поездок.
Действия при укусе
При присасывании клеща не удаляйте его сами — срочно идите в клинику, где врач извлечёт паразита, при нужде проверит его в лаборатории и назначит антибиотики или серопрофилактику антителами от энцефалита.