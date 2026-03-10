Городовой / Город / Пробуждение паразитов: как не стать добычей клещей в Ленобласти
Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу Город
Пробуждение паразитов: как не стать добычей клещей в Ленобласти

Опубликовано: 10 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online
Скоро в Петербурге и Ленинградской области начинется сезон активности клещей.

С весенним потеплением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизируются клещи. Они обычно начинают проявлять активность при устойчивой средней температуре воздуха +6…+8 °C, но в этом году Роспотребнадзор уже отметил первые случаи обращений после укусов.

О способах минимизировать риск заражения инфекциями, переносимыми клещами, сообщила Наталья Харина, руководитель отдела медицинского страхования СберСтрахования, передает "Петербургский дневник".

Эти паразиты обитают не только в лесах и на дачах, но и в городских парках, скверах и других зонах отдыха. Клещи переносят серьёзные заболевания, в первую очередь боррелиоз и энцефалит.

Укус часто остаётся незамеченным — без боли, паразит может быть обнаружен позже, а признаки инфекции возникают через недели, поэтому профилактика и оперативное обращение к врачу имеют ключевое значение.​

Меры защиты от клещей

Жителям Петербурга и области стоит придерживаться базовых мер предосторожности:

  • Для выходов на природу надевайте светлую одежду с длинными рукавами, плотно облегающую запястья; защищайте открытые зоны — воротник, заправляйте одежду, надевайте головной убор.

  • Применяйте репелленты от клещей, регулярно проверяйте кожу и одежду во время прогулки, а дома тщательно осматривайте тело, особенно шею, за ушами и волосы.

  • Защищайте питомцев: используйте ветпрепараты и проверяйте их шерсть, лапы, уши, хвост после выгула.

Ключевой профилактикой остаётся прививка от клещевого энцефалита, особенно для любителей природы. Высокий риск отмечен в Курортном, Пушкинском, Красносельском, Приморском районах с их парками и лесами, а также в Карелии — популярном направлении для поездок.​

Действия при укусе

При присасывании клеща не удаляйте его сами — срочно идите в клинику, где врач извлечёт паразита, при нужде проверит его в лаборатории и назначит антибиотики или серопрофилактику антителами от энцефалита.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
