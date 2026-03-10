Городовой / Полезное / Монастырь XI века, который является самым древним в России: сюда едут со всей страны - история достопримечательности
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пустые пляжи и цены как в СССР: россияне открыли 3 новых курорта с чистым морем – Сочи теперь в пролете Полезное
Пробуждение паразитов: как не стать добычей клещей в Ленобласти Город
Не сорта свеклы, а "скорострелы": завалят урожаем уже в первой половине лета – выбор агронома Ксении Давыдовой Полезное
Мешков под глазами нет - минутное упражнение, которое всегда помогает: мне 55, спасаюсь только этим Полезное
Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Монастырь XI века, который является самым древним в России: сюда едут со всей страны - история достопримечательности

Опубликовано: 10 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Монастырь XI века, который является самым древним в России: сюда едут со всей страны - история достопримечательности
Монастырь XI века, который является самым древним в России: сюда едут со всей страны - история достопримечательности
Legion-Media
Старинный монастырь, в котором можно почувстовать дух Древней Руси

На территории Мурома есть уникальный монастырь, который относится к самым древним в России. О нем было упомянуто в летописях XI века. Речь идет о Спасо-Преображенском мужском монастыре.

История монастыря

legion-media
legion-media

«Первое летописное упоминание о Муромском Спасо-Преображенском монастыре на бору относится к 1096 году. Считается, что монастырь был основан на территории княжеского двора, на берегу Оки князем Глебом», - сообщает портал «Tutu.ru».

Сооружение было построено среди леса, поэтому его стали называть «монастырем на бору». Однако теперь о плотных лесах осталось лишь название, так как теперь рядом с обителью расположилась городская застройка.

В 1552 году на территории монастыря был построен Спасо-Преображенский собор, который до сих пор является одной из главных достопримечательностей. В 1616 году монастырь пострадал из-за нападения вооруженного отряда литовцев.

legion-media
legion-media

«После этого территория монастыря стала постоянно перестраиваться. К 1636 году вокруг него появилась деревянная ограда, а рядом — Покровская церковь и церковь Кирилла Белозерского», - рассказывает сайт «Тонкости туризма».

Через 50 лет тут появились хозяйственные постройки, а также двухэтажный настоятельный корпус. В начале XIX века деревянная ограда была заменена каменной, из-за чего монастырь стал выглядеть еще более величественно.

Чем уникален монастырь

legion-media
legion-media

Обитель уникальна не только своим древним возрастом. Именно здесь находятся мощи Ильи Муромца – известного героя, богатыря из былинных времен. Прикоснуться к ним хотят не только верующие люди, но и обычные туристы.

Как добраться

Спасо-Преображенский монастырь находится в туристической части города, поэтому найти его будет очень просто. На Первомайской улице расположена автобусная остановка, с которой можно добраться до обители.

Когда приезжать

legion-media
legion-media

Храмы в монастыре работают с 7:30 до 20:00. Их можно посещать в любое время года, однако чаще всего туристы выбирают летние месяцы.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город России пережил множество испытаний, но выстоял.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью