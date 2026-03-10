Монастырь XI века, который является самым древним в России: сюда едут со всей страны - история достопримечательности

На территории Мурома есть уникальный монастырь, который относится к самым древним в России. О нем было упомянуто в летописях XI века. Речь идет о Спасо-Преображенском мужском монастыре.
История монастыря
«Первое летописное упоминание о Муромском Спасо-Преображенском монастыре на бору относится к 1096 году. Считается, что монастырь был основан на территории княжеского двора, на берегу Оки князем Глебом», - сообщает портал «Tutu.ru».
Сооружение было построено среди леса, поэтому его стали называть «монастырем на бору». Однако теперь о плотных лесах осталось лишь название, так как теперь рядом с обителью расположилась городская застройка.
В 1552 году на территории монастыря был построен Спасо-Преображенский собор, который до сих пор является одной из главных достопримечательностей. В 1616 году монастырь пострадал из-за нападения вооруженного отряда литовцев.
«После этого территория монастыря стала постоянно перестраиваться. К 1636 году вокруг него появилась деревянная ограда, а рядом — Покровская церковь и церковь Кирилла Белозерского», - рассказывает сайт «Тонкости туризма».
Через 50 лет тут появились хозяйственные постройки, а также двухэтажный настоятельный корпус. В начале XIX века деревянная ограда была заменена каменной, из-за чего монастырь стал выглядеть еще более величественно.
Чем уникален монастырь
Обитель уникальна не только своим древним возрастом. Именно здесь находятся мощи Ильи Муромца – известного героя, богатыря из былинных времен. Прикоснуться к ним хотят не только верующие люди, но и обычные туристы.
Как добраться
Спасо-Преображенский монастырь находится в туристической части города, поэтому найти его будет очень просто. На Первомайской улице расположена автобусная остановка, с которой можно добраться до обители.
Когда приезжать
Храмы в монастыре работают с 7:30 до 20:00. Их можно посещать в любое время года, однако чаще всего туристы выбирают летние месяцы.
