Раскаленные батареи при сухих кранах: в Петербурге устраивают 130-градусный «краш-тест» трубам в девяти районах

Жителям девяти районов Петербурга на этой неделе придется ненадолго забыть о комфорте. В квартирах станет очень жарко, а горячая вода из кранов на время исчезнет.
Кого это коснется?
С 27 по 30 апреля испытания проходят в следующих районах:
- Выборгский и Приморский;
- Пушкинский и Колпинский;
- Петродворцовый;
- Центральный и Петроградский;
- Красногвардейский и Фрунзенский.
Энергетики планируют провести 13 больших проверок. Это нужно, чтобы найти «слабые места» в трубах и починить их сейчас, а не ждать, пока их прорвет зимой в тридцатиградусный мороз.
Зачем батареи нагревают до максимума?
В эти дни температуру воды в магистральных трубах поднимут до 130 градусов, пишет Росбалт. Это настоящий «краш-тест» для системы. Трубы проверяют на прочность при максимальных нагрузках.
Важный момент: горячую воду в кранах отключают именно ради вашей безопасности. Обычные домашние смесители и гибкие шланги просто не рассчитаны на такой кипяток — они могут лопнуть и обжечь людей.
Когда в Петербурге выключат отопление?
Тут всё зависит от погоды. По закону отопительный сезон заканчивается, когда средняя температура на улице держится выше +8 градусов в течение пяти суток.
Кстати, власти города работают на опережение: графики отключений воды на лето 2026 года уже готовы. Плановые работы начнутся сразу, как только завершится следующий отопительный сезон.
Сколько можно сидеть без воды?
Помните о своих правах. Максимальный срок планового отключения горячей воды летом — 14 дней. Если в вашем доме воды нет дольше, это повод обратиться в управляющую компанию или жилищную инспекцию.
Продлевать сроки могут только в случае серьезных аварий при ремонте.