Заливаю муку кипятком – и на противень: через 15 минут пьем чай со слоистым и вкусным печеньем

Многие хозяйки считают, что на вкусную домашнюю выпечку нужно тратить много времени, сил и продуктов. Но это не всегда так. Иногда достаточно муки, кипятка и сахара, чтобы уже через 15 минут получилось слоистое, рассыпчатое и очень вкусное печенье. При этом ни яйца, ни сода, ни разрыхлитель не понадобятся. Простым и удачным рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина.
Что потребуется:
- мука – 2 стакана без горки;
- рафинированное подсолнечное масло – 80 миллилитров;
- сахарный песок – 2 столовые ложки;
- соль – 1/4 чайной ложки;
- вода – 125 миллилитров;
- кунжут, семечки подсолнечника или семена льна (по желанию) – 2 столовые ложки.
Как приготовить:
Первым делом нужно отмерить в миску муку, всыпать сахар, соль и кунжут или семечки или семена льна. Все размешать и отставить в сторону.
В небольшую кастрюлю влить холодную воду и рафинированное подсолнечное масло. Довести до кипения.
В муке сделать углубление и влить кипящую воду с маслом. Быстро замесить тесто ложкой, затем переложить на стол и вымесить руками. Ни муки, ни воды больше добавлять не нужно. Достаточно собрать все тесто в ком и убрать на 15 минут полежать.
По истечении времени припылить стол мукой, выложить тесто и раскатать его в пласт толщиной 2-3 миллиметра. Разрезать его на галеты: можно воспользоваться любыми формочками для печенья.
Выложить галеты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье в духовке, разогретой до 200 градусов, до золотистости. На это уйдет буквально 10-16 минут. Из такого количества теста получается 2 небольших противня с печеньем.
Полезные советы
- Если хочется более сладкого печенья, то нужно увеличить норму сахара до 3-4 столовых ложек. Можно пробовать различные добавки: щепотку корицы или сушеной цедры или 2 столовых ложки измельченных орехов.
- Готовое печенье лучше оставить на решетке до полного остывания. В теплом виде оно мягче, а когда остынет, будет хрустящим.
- Если тесто после замеса кажется сухим и не собралось в комок, то, вероятно, мука впитала больше жидкости из-за высокой влажности в комнате. В таком случае следует добавить пару ложек воды комнатной температуры. Если тесто, наоборот, липнет к рукам, то необходимо подсыпать немного муки.
