Самый простой рецепт слоеного печенья: 20 минут и гора вкусняшек к чаю готова
Самый простой рецепт слоеного печенья: 20 минут и гора вкусняшек к чаю готова

Опубликовано: 17 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Самый простой рецепт слоеного печенья: 20 минут и гора вкусняшек к чаю готова
Самый простой рецепт слоеного печенья: 20 минут и гора вкусняшек к чаю готова
Городовой ру
Это печенье — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени совсем нет.

Лёгкое, слоёное и очень вкусное печенье с румяной сахарной корочкой — идеально к чаю или кофе. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты

слоёное тесто (бездрожжевое) — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — по вкусу.

Приготовление

Сначала я достаю слоёное тесто из морозильника и оставляю его при комнатной температуре примерно на 5 минут, чтобы оно слегка размягчилось.

Затем острым ножом разрезаю пласт на 4 полоски, а каждую полоску — ещё на 5 частей. В итоге получается около 20 заготовок. Яйцо взбиваю и смазываю им каждую заготовку с одной стороны.

После этого опускаю смазанную сторону в сахар и слегка прижимаю, чтобы он хорошо прилип. Переворачиваю кусочки теста и выкладываю их на противень, застеленный пергаментом.

Отправляю в заранее разогретую до 180 °C духовку и выпекаю примерно 15-20 минут, пока печенье не поднимется и не станет румяным.

Примерное время приготовления: 25 минут.

