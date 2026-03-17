Самый простой рецепт слоеного печенья: 20 минут и гора вкусняшек к чаю готова

Лёгкое, слоёное и очень вкусное печенье с румяной сахарной корочкой — идеально к чаю или кофе. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты
слоёное тесто (бездрожжевое) — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — по вкусу.
Приготовление
Сначала я достаю слоёное тесто из морозильника и оставляю его при комнатной температуре примерно на 5 минут, чтобы оно слегка размягчилось.
Затем острым ножом разрезаю пласт на 4 полоски, а каждую полоску — ещё на 5 частей. В итоге получается около 20 заготовок. Яйцо взбиваю и смазываю им каждую заготовку с одной стороны.
После этого опускаю смазанную сторону в сахар и слегка прижимаю, чтобы он хорошо прилип. Переворачиваю кусочки теста и выкладываю их на противень, застеленный пергаментом.
Отправляю в заранее разогретую до 180 °C духовку и выпекаю примерно 15-20 минут, пока печенье не поднимется и не станет румяным.
Примерное время приготовления: 25 минут.
Ранее мы писали о том, как приготовить домашний сыр.