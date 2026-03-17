Вечером смешиваем кефир с солью – утром получаем нежный сыр: вкуснее и дешевле феты 

Если вы любите сыр, сделайте его своими руками. Домашний продукт чем-то напоминает фету: его текстура получается нежной, слегка рассыпчатой, с приятной кислинкой и умеренной соленостью.
Вкус, конечно, не будет точной копией оригинала, поскольку традиционная фета готовится из овечьего молока. Однако это не делает домашний сыр менее интересным.
Ингредиенты:
- кефир (2,5%) – 2 л.;
- соль – 2 ст. л.
Наливаем кефир в кастрюлю, добавляем соль и нагреваем, постоянно помешивая. Как только начнет отделяться сыворотка, снимаем массу с огня.
Дуршлаг накрываем марлей и перекладываем наш будущий сыр. Ждем, когда сыворотка стечет полностью. Затем остывший сыр накрываем марлей, ставим легкий груз и убираем в холодильник до утра.
Утром получаем около 250 г сыра. Нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как готовить простое тесто для пельменей.