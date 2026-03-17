Вечером смешиваем кефир с солью – утром получаем нежный сыр: вкуснее и дешевле феты 

Опубликовано: 17 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
Простой рецепт домашнего сыра 

Если вы любите сыр, сделайте его своими руками. Домашний продукт чем-то напоминает фету: его текстура получается нежной, слегка рассыпчатой, с приятной кислинкой и умеренной соленостью.

Вкус, конечно, не будет точной копией оригинала, поскольку традиционная фета готовится из овечьего молока. Однако это не делает домашний сыр менее интересным.

Ингредиенты:

  • кефир (2,5%) – 2 л.;
  • соль – 2 ст. л.

Наливаем кефир в кастрюлю, добавляем соль и нагреваем, постоянно помешивая. Как только начнет отделяться сыворотка, снимаем массу с огня.

Дуршлаг накрываем марлей и перекладываем наш будущий сыр. Ждем, когда сыворотка стечет полностью. Затем остывший сыр накрываем марлей, ставим легкий груз и убираем в холодильник до утра.

Утром получаем около 250 г сыра. Нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как готовить простое тесто для пельменей.

Автор:
Евгения Сухова
