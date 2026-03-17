Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина

Опубликовано: 17 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусного пельменного теста.

Приготовить домашние пельмени - не так сложно, как может показаться. Главное в этом случае - замесить "удачное" тесто, тогда пельмени получатся тонкими, не разварятся, не прилипнут к кастрюле.

Вариантом приготовления простого теста для пельменей поделились на канале "Простые рецепты", стоит повторить его в домашних условиях.

Для приготовления теста необходимо:

  • 300 г муки;
  • 125 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • щепоть соли.

Для фарша возьмём:

  • 250 г куриного филе;
  • 1 луковицу;
  • специи и соль.

Приготовление теста по шагам

  1. Молоко, соль и яйцо перемешиваем вилкой до однородности.
  2. Всыпаем половину муки и вымешиваем. 2 половину муки вводим в тесто по частям.
  3. Мешаем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
  4. Убираем тесто в холодильник на 30 минут, завернув в пакет.

Готовим фарш и лепим пельмени

  1. Куриную грудку пропускаем через мясорубку, добавляем специи, соль и измельчённый лук.
  2. Тесто раскатываем, вырезаем круги, наполняем начинкой и закрываем края пельменей.
  3. Готовые пельмени можно заморозить впрок, а можно сварить или поджарить сразу.

Пельмени любят во многих российских домах, но готовят самостоятельно нечасто. А раньше приготовление пельменей было традицией.

Собирались всей семьёй, месили и раскатывали тесто, делали фарш, лепили заготовки целыми противнями и морозили прямо во дворе в зимний холод. Жаль, эта традиция ушла в прошлое, лепка пельменей помогала семье сплотиться за совместным приготовлением вкусного домашнего блюда.

Автор:
Марина Котова
