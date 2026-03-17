Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина

Приготовить домашние пельмени - не так сложно, как может показаться. Главное в этом случае - замесить "удачное" тесто, тогда пельмени получатся тонкими, не разварятся, не прилипнут к кастрюле.
Вариантом приготовления простого теста для пельменей поделились на канале "Простые рецепты", стоит повторить его в домашних условиях.
Для приготовления теста необходимо:
- 300 г муки;
- 125 мл молока;
- 1 яйцо;
- щепоть соли.
Для фарша возьмём:
- 250 г куриного филе;
- 1 луковицу;
- специи и соль.
Приготовление теста по шагам
- Молоко, соль и яйцо перемешиваем вилкой до однородности.
- Всыпаем половину муки и вымешиваем. 2 половину муки вводим в тесто по частям.
- Мешаем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Убираем тесто в холодильник на 30 минут, завернув в пакет.
Готовим фарш и лепим пельмени
- Куриную грудку пропускаем через мясорубку, добавляем специи, соль и измельчённый лук.
- Тесто раскатываем, вырезаем круги, наполняем начинкой и закрываем края пельменей.
- Готовые пельмени можно заморозить впрок, а можно сварить или поджарить сразу.
Пельмени любят во многих российских домах, но готовят самостоятельно нечасто. А раньше приготовление пельменей было традицией.
Собирались всей семьёй, месили и раскатывали тесто, делали фарш, лепили заготовки целыми противнями и морозили прямо во дворе в зимний холод. Жаль, эта традиция ушла в прошлое, лепка пельменей помогала семье сплотиться за совместным приготовлением вкусного домашнего блюда.
