Крабовый салат "по-новому": 1 хитрость с палочками – и любимое блюдо в 100 раз вкуснее

Опубликовано: 16 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Рецепт крабового салата

Салат из крабовых палочек давно стал классикой, но его привычный вкус можно сделать еще ярче и интереснее. Главный секрет - в особой подготовке главного ингредиента и удачном сочетании продуктов.

Ингредиенты:

  • помидоры - 2 шт.;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • крабовые палочки - 1 пачка;
  • сыр твердый - 70 г;
  • сухой чеснок - 1 щепотка;
  • свежий укроп - небольшой пучок;
  • майонез - по вкусу.

Чтобы салат получился более нежным и интересным по текстуре, каждую палочку нужно слегка раскатать скалкой на разделочной доске. После этого они легко распадаются на тонкие волокна руками.

Помидоры нарежьте небольшим кубиком (если помидоры очень сочные, слейте лишний сок). Болгарский перец нашинкуйте соломкой, укроп мелко порубите, а сыр натрите на крупной терке.

В глубокой миске соедините разобранные на волокна крабовые палочки, помидоры, перец, сыр и укроп. Добавьте щепотку сухого чеснока для аромата.

Заправьте салат майонезом или сметаной и перемешайте. Готовый салат можно подать в общем салатнике, посыпав зеленью, или разложить порционно в креманки - так он выглядит особенно эффектно. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить праздничную намазку из шпрот.

Автор:
Евгения Сухова
