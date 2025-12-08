Что делать в самолете до Кубы? Турист 13 часов летел из России, вот чем кормили и развлекали

Прямой перелёт из России на Кубу — один из самых длинных в мире, путь над Атлантикой занимает более 13 часов. «Городовой» изучил личный опыт путешественника, чтобы выяснить, как пережить такой марафон в эконом-классе: хватит ли всем пледов, чем занять себя и, главное, как и чем вас будут кормить на протяжении полудня в небе.

Что рассказал путешественник (на основе личного опыта)

Долгий перелёт — это испытание едой и пространством. В Boeing 777 эконом-класса места хватает, чтобы не упереться коленками вперёд, но для комфорта пришлось хитрить — докупать место у аварийного выхода (Space+) и меняться. Пледов и подушек выдали очень мало, впритык, так что многим пришлось обходиться своей одеждой.

Развлечений на борту почти нет: в старом самолёте работали только карта полёта и прерывистый Wi-Fi для фильмов. В новом — уже были персональные планшеты.

Самое важное — питание

За 13 часов кормят два раза: вскоре после взлёта и за три часа до посадки. Перерыв между приёмами пищи ощутимый, поэтому стоит взять перекус. Еда удивила своим качеством: горячее, салат, хлеб — без изысков, но вполне съедобно.

На обратном пути предлагали «кубинский» вариант, и он тоже оказался нормальным, несмотря на скепсис путешественника. Единственная проблема — возможный дисбаланс в выборе: в рядах ближе к хвосту иногда заканчиваются мясные варианты, и остаётся только рыба.

Тринадцать часов в небе — это марафон на выносливость, а не на роскошь. Уровень комфорта сильно зависит от конкретного самолёта. Чтобы перелет прошёл легче, стоит заранее позаботиться о своём уюте (тёплая кофта вместо пледа), взять воду и перекус, не надеясь только на бортовое питание, и настроиться на спокойный, философский лад.

Главные враги такого перелёта — обезвоживание и неподвижность, а не скудная еда. Питание, вопреки страхам, оказывается вполне достойным для эконом-класса на таком расстоянии.