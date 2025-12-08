Метро «со сроком годности»: в Петербурге обсуждают создание временной станции подземки

В юго-западной части города обсуждается возможность создать временную станцию метрополитена на территории будущего депо «Красносельское».
По мнению депутатов городского Законодательного собрания, такой проект позволит заметно сэкономить, поскольку стоимость временного сооружения составит лишь треть от затрат на возведение подземной станции, сообщает ДП.
Депутат Дмитрий Графонов считает, что строительство наземного варианта может быть завершено значительно быстрее — все работы займут от одного до двух лет.
Он уточнил, что быстрая реализация и низкая цена являются главными преимуществами этой идеи. Вопрос о запуске временной станции должен решить городской строительный комитет.
Депутат Алексей Цивилев вместе с коллегой Андреем Алескеровым поддержали предложение о создании такой станции.
По их словам, она поможет обеспечить транспортную связь для местных жителей до того, как начнет работу планируемая станция «Юго-Западная». Окончательное решение в ближайшее время примут городские власти.
Параллельно в метрополитене Петербурга продолжаются технические испытания поездов на Красносельско-Калининской линии. Первый вагон прибыл на станцию «Путиловская» еще в ноябре прошлого года.