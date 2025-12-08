Гости на пороге, а дома конь не валялся: как за 15-30 минут навести порядок в квартире

Неожиданные гости на пороге или появилось спонтанное желание быстро придать дому опрятный вид без долгой уборки? «Городовой» узнал у профессионала, какие действия дают максимальный визуальный эффект за минимальное время.
Что рассказала Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке. Секрет экспресс-уборки — в четкой последовательности и фокусе на самых заметных зонах.
Начните с ванной комнаты: сразу залейте средство в унитаз и раковину и оставьте химию действовать. Пока она работает, займитесь самым главным — уберите разбросанные вещи.
Быстро соберите одежду, книги, посуду со столов и просто уберите их с глаз долой, спрятав в шкаф или в раковину. Следом идите на кухню: загрузите посуду в посудомойку или мойку и обязательно протрите столешницу и кухонный фартук — это моментально создаст ощущение чистоты.
После этого вернитесь в ванную, где средство уже подействовало, и промойте сантехнику. Затем сделайте два самых эффектных штриха: заправьте кровать или накиньте на нее покрывало и быстро пропылесосьте самые видные участки пола или протрите их.
Если время еще останется, можно протереть пыль с открытых поверхностей и зеркала. Главное — начать с «мокрых» точек и убрать все предметы, создающие ощущение беспорядка. Даже 15 минут по этому плану радикально меняют вид квартиры. А заправленная кровать и чистая кухонная поверхность — это 50% успеха.