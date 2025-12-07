Городовой / Общество / Упал на льду и сломал руку? Адвокат объяснил, как отсудить у УК деньги
Упал на льду и сломал руку? Адвокат объяснил, как отсудить у УК деньги

Опубликовано: 7 декабря 2025 23:30
человек упал
Упал на льду и сломал руку? Адвокат объяснил, как отсудить у УК деньги
Фото: Городовой.ру

Даже юристы из управляйки не смогут вам отказать.

Падение на неубранном льду может обернуться не только травмой, но и испорченной одеждой. «Городовой» узнал у адвоката, какие шаги нужно предпринять сразу после падения, чтобы потом взыскать деньги за причинённый ущерб с виновных.

Что рассказал адвокат Янис Юкша: главное — сразу зафиксировать связь между происшествием и вредом. Ответственность обычно лежит на «жилищнике» (управляющей компании).

1. Срочные действия на месте: вызвать скорую или самим обратиться в травмпункт. Четко заявите, что травма получена в результате падения на улице из-за гололеда. Это ключевая медицинская справка.

Позвонить по 112. Требуйте соединения с живым оператором, опишите место и причину (гололед). Ваш вызов запишут. Обратиться в полицию для получения талона-уведомления. Это официальный документ о происшествии, даже если полиция неохотно его выдает.

2. Досудебный и судебный этап: направьте претензию в управляющую компанию. Скорее всего, откажут, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете. Это нормальный этап.

Подавайте иск в суд. Требуйте компенсации: за вред здоровью, испорченное имущество, моральный ущерб, а также расходы на юриста и лечение (сохраняйте все чеки и договоры). По опыту адвоката, ответчики часто идут на мировое соглашение уже в суде, чтобы избежать судебных издержек.

3. Если чинят препятствия:

  • Жалуйтесь в вышестоящие инстанции: Госжилинспекцию, прокуратуру.
  • В Москве (и аналогичная система есть в СПб): После выигранного суда передайте исполнительный лист в «систему одного окна» (например, на Белорусской). Деньги могут поступить на счет в течение 30 дней.

«Нельзя взмахнуть волшебной палочкой. Придется защищать свои права. Но система работает — подобные иски удовлетворяются потоком. Главное — правильно оформить все с самого начала: зафиксировать травму и сообщить о причине».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
