Город, который называют "сердцем России": уникален не только архитектурой - где находится и что посмотреть

Российский город-миллионник с уютной атмосферой

На Волге находится крупный город, который сочетает в себе промышленную мощь, космическую историю, живописную природу и исторические здания. Речь идет о Самаре. Этот город называют «сердцем России», так как его очертания на карте напоминают внутренний орган.

legion-media

Самара привлекала в прошлом многих художников из-за живописных видов. Здесь любил бывать Илья Репин, который работал над картинами «Бурлаки на Волге» и «Шторм на Волге». Город уже давно является миллионником по населению, но здесь всегда ощущается неторопливая и спокойная атмосфера. На территории Самары есть множество интересных достопримечательностей.

Набережная

legion-media

Набережная в Самаре является украшением города. Она считается самой протяженной среди других набережных на Волге – ее длина составляет 4 км. Отсюда открываются прекрасные виды.

Музей «Бункер Сталина»

legion-media

Считается одной из главных достопримечательностей города. Бункер был построен в 1942 году в качестве бомбоубежища. Его глубина составляет 37 метров, из-за чего на тот момент объект считался одним из самых защищенных.

Площадь Куйбышева

legion-media

«Площадь Куйбышева в Самаре - самая большая в Европе. Это место проведения всех городских праздников, парадов и демонстраций. Здесь стоит памятник Валериану Куйбышеву и Самарский академический театр оперы и балета», - сообщает «КП».

Самарский театр драмы

Был основан в 1851 году, из-за чего строение является одним из старейших театров в России. Здание имеет русский стиль, который напоминает боярские палаты.

«Самара космическая»

«Здесь находится настоящая ракета-носитель «Союз». Она весит 20 тонн, а конструкция, которая ее удерживает, – в 2,5 раза больше. Экспозиция делится на две части. На одной - космические приборы и модели космических кораблей. На второй можно узнать про людей в космосе и их образ жизни», - рассказывает источник.

Иверский женский монастырь

legion-media

Обитель была основана в 1850 году. Со временем тут появились конюшни, мастерские, жилые корпуса и другие постройки. В советское время монастырь был упразднен, он возобновил работу только после 1990 года.

Что попробовать в Самаре

Большой популярностью здесь пользуются вареные раки, волжская рыба холодного и горячего копчения, самарская помадка, палычевские пряники, шулюм (густой мясной суп), казы (колбаса из конины), конфеты местной фабрики «Россия».

