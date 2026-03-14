Город, основанный в 1152 году: жемчужина Золотого кольца и "сырная столица" России - что тут посетить
Город, основанный в 1152 году: жемчужина Золотого кольца и "сырная столица" России - что тут посетить

Опубликовано: 14 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Какой город России знаменит сыром, Снегурочкой и историческим наследием

Среди городов, входящих в Золотое кольцо, можно выделить Кострому, так как она является особенной. Здесь получится увидеть старинную архитектуру, насладиться живописными видами возле реки Волги, а также интересно провести время. Кострому часто называют жемчужиной Золотого кольца. Также город является родиной Снегурочки.

Кострома считается одним из древнейших городов страны, ведь она была основана в 1152 году Юрием Долгоруким. За многовековую историю тут появились достопримечательности, которые обязательно нужно посетить каждому.

Пожарная каланча

«Вы точно заметите возвышающееся творение эпохи классицизма — 37-метровую Пожарную каланчу. Её архитектурой в 1834 году восхитился даже император Николай I. Здание было построено ради борьбы с пожарами, где круглосуточно несли дежурство дозорные», - сообщает Олеся Старкова на сайте «ПСЖР».

Сейчас на территории башни находится отдел Костромского музея-заповедника, где можно увидеть археологические находки. Здесь ежедневно проводятся экскурсии.

Музей сыра

Кострома уже на протяжении долгого времени является «сырной столицей» России. Здесь расположены более 10 сыроварен, где изготавливают разные виды продукта. В музее расскажут о производстве сыра в разные эпохи, позволят «подоить» корову, а также проведут дегустации.

Богоявленско-Анастасиин монастырь

«Во времена Смуты монахи и горожане несколько дней отбивались от войск Лжедмитрия II, но монастырь всё же разрушили. Позже обитель восстановили, но испытания продолжились: в XVIII–XIX веках её не раз разрушали пожары. Сейчас монастырь отреставрирован, он продолжает свою работу», - рассказывает источник.

Ипатьевский монастырь

Именно здесь в 1613 году юный Михаил Романов взошел на престол и смог основать династию, которая правила более 300 лет. На территории есть старинная звонница, палаты бояр Романовых, Троицкий собор, музей.

«Костромская слобода»

Музей под открытым небом был основан в 1955 году. Здесь сохранены древние деревянные строения, привезенные со всей области. Особенно стоит выделить Ильинскую и Спасскую церкви.

«Терем Снегурочки»

В Костроме Снегурочка считается одним из главных символов. Именно здесь этнографы в XIX веке собирали образы и сказания, которые позже легли в образ этого персонажа.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российский город называют "отцом Сибири".

