Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково

Этой зимой нас ждут отличные новости. Из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга планируют запустить прямые чартеры на Шри-Ланку, сообщают РИА Новости.
Раньше добираться туда было непросто, а туриндустрия острова очень скучала по российским гостям.
Почему это круто? Зима на Шри-Ланке — это самый разгар сезона. В это время там тепло, океан спокойный, а фрукты самые спелые.
Как еще добраться до океана?
Власти острова не хотят останавливаться только на чартерах из Пулково. Вот что еще в планах:
- Прямые регулярные рейсы. Хотят вернуть государственную компанию SriLankan Airlines в Москву. Сейчас решают бумажные вопросы со страховкой самолетов.
- Рейсы через Стамбул. Ведутся переговоры с Turkish Airlines. Это будет удобно для тех, кто любит комфортные стыковки и качественный сервис.
На выходные в Азербайджан
Если долгие перелеты не для вас, есть вариант поближе. Авиакомпания AZAL снова начала летать из Пулково в Гянджу. Это второй по величине город Азербайджана.
Рейсы стоят в расписании по субботам. Это очень удобно: улетел днем, и через пару часов ты уже в другом климате.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.