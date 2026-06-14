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Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково

Опубликовано: 14 июня 2026 10:41
 Проверено редакцией
Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково
Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Чартерные программы в Коломбо планируют наладить еще из Москвы и Екатеринбурга.

Этой зимой нас ждут отличные новости. Из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга планируют запустить прямые чартеры на Шри-Ланку, сообщают РИА Новости.

Раньше добираться туда было непросто, а туриндустрия острова очень скучала по российским гостям.

Почему это круто? Зима на Шри-Ланке — это самый разгар сезона. В это время там тепло, океан спокойный, а фрукты самые спелые.

Как еще добраться до океана?

Власти острова не хотят останавливаться только на чартерах из Пулково. Вот что еще в планах:

  • Прямые регулярные рейсы. Хотят вернуть государственную компанию SriLankan Airlines в Москву. Сейчас решают бумажные вопросы со страховкой самолетов.
  • Рейсы через Стамбул. Ведутся переговоры с Turkish Airlines. Это будет удобно для тех, кто любит комфортные стыковки и качественный сервис.

На выходные в Азербайджан

Если долгие перелеты не для вас, есть вариант поближе. Авиакомпания AZAL снова начала летать из Пулково в Гянджу. Это второй по величине город Азербайджана.

Рейсы стоят в расписании по субботам. Это очень удобно: улетел днем, и через пару часов ты уже в другом климате.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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