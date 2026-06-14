Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково

Новости по теме

Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России

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Улыбка вместо паспорта: из Пулково вылетел первый рейс по биометрии

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Покажите себя — но подождите: биометрия в Пулково может заработать лишь весной 2026‑го

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Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

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Обед на табло и посадка «по улыбке»: Пулково избавляет пассажиров от лишней суеты

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