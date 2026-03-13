Город, который называют "отцом Сибири": знаменит уникальным кремлем XVII века - что посетить и попробовать

Сибирский город, который отличается от других

Старинные города с большим количеством достопримечательностей можно встретить не только в центральной части страны, но и совершенно в других местах. Предлагаем вам познакомиться с «отцом сибирских городов». Именно так называют Тобольск, который возник в 1587 году.

legion-media

С этого города началось масштабное освоение просторов Сибири, поэтому Тобольск обязательно нужно посетить всем, кто интересуется историей России. На территории города есть множество интересных мест.

Тобольский кремль

legion-media

«Белокаменный кремль по проекту архитектора Семена Ремезова — единственный в Западной Сибири. Этот уникальный комплекс сооружений XVII-XIX веков называют «сибирской жемчужиной». На территории кремля можно посетить Архиерейский, Воеводский, Гостиный дворы, Тюремный замок, Софийско-Успенский собор», - сообщает портал «КП».

Софийско-Успенский собор

legion-media

Сооружение находится на территории кремля. Собор несколько раз перестраивался, но в нем все равно сохранились древние росписи. В период существования СССР обитель была закрыта. Реконструкцию провели в 2000-х годах, из-за чего собор стал действующим.

Дворец Наместник

legion-media

В этом дворце находится музей, в котором можно узнать историю сибирского города. Каждый этаж тут посвящен различным эпохам. Здесь смогли воссоздать интерьеры прошлого, что сделает посещение особенно запоминающимся.

Тюремный замок

Тобольский централ считался до 1989 года одной из самых строгих тюрем. Тут можно увидеть множество подлинных вещей, услышать рассказы о бунтах. В свое время здесь побывали знаменитые люди – Николай Чернышевский и Федор Достоевский. Будьте готовы к немного жутковатой атмосфере.

Сад Ермака

«Еще в XIX веке на этом месте установили величественный монумент. Историки предполагают, что именно на мысе Чукман состоялось решающее сражение Ермака и татарского хана Кучума за сибирские земли», - рассказывает источник.

Губернский музей

legion-media

Здание было построено в XIX веке, при этом оно сохранило первоначальный облик. Экспозиция расскажет, как развивались эти места, какие культурные традиции тут были. Также можно узнать про местную флору и фауну.

Что попробовать в Тобольске

legion-media

Большой популярностью в Тобольске пользуются блюда с мясом косули, утки, оленя. Также в ресторанах и кафе подают уху, блины, пельмени. Обратите внимание и на блюда из рыбы – кундюмы, строганину, драники и котлеты.

