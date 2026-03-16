Уход как за ребенком: 3 капризных растения, которые не советуют заводить дома, и чем их заменить

Комнатные растения с "тяжелым характером" и их неприхотливые двойники

Некоторые комнатные растения выглядят эффектно, но требуют такого уровня ухода, который сложно обеспечить в обычной квартире. Как итог — погубленное растение, чувство вины и разочарование цветовода. Эксперты "Ботанички" назвали растения, которые не советуют заводить новичков, и назвали более неприхотливые альтернативы.

Бонсай

Бонсай одно из самых сложных в уходе комнатных растений. Он требует постоянного внимания, как домашний питомец. Растение нужно формировать еженедельно: обрезать, прищипывать, следить за ростом побегов. Под деревом грунта бывает немного, поэтому полив нужен умеренный и ежедневный. Забыли полить — деревце потеряло свою изумрудную декоративность. Перелили — получили гниение корней. Кроме того, бонсай любит холод, который не все могут ему обеспечить в обычной квартире: многие виды нуждаются в периоде покоя при температуре 5–10C.

Чем заменить:

Крассула — легко формируется обрезкой, напоминает маленькое дерево, но полив требуется раз в месяц.

Фикус Микрокарпа — с виду почти как бонсай, но выживет даже в офисах.

Папоротник (нефролепис)

Зеленые красавцы требуют постоянной высокой влажности воздуха и точного режима полива. Даже кратковременная пересушка грунта приводит к засыханию, которое уже не восстановить. Зимы в квартирах с центральным отоплением для папоротника настоящее испытание: из-за сухого воздуха от батарей растение почти всегда теряет декоративность — кончики листьев сохнут, новые отрастают мелкими и бледными.

Чем заменить:

Хлорофитум — неприхотлив, сохраняет декоративность, растёт, как сорняк.

Аспарагус — визуально напоминает папоротник, но переживет зиму с сухим воздухом без потерь.

Калатея

Калатея привлекает узорными листьями в магазине, но в квартире быстро теряет вид. Даже при регулярном поливе листья сохнут по краям, скручиваются и покрываются пятнами. Расстроить ее могут и слишком сухой воздух и жесткая вода, а также сквозняки и перепад температуры. Любые изменения условий тут же отражается на внешнем виде. И восстановить декоративность новичку очень сложно.

Чем заменить:

Аглаонема — выдерживает тень, сухой воздух и пропуски полива, при этом есть сорта с яркими розовыми и красными листьями.

Аспидистра — неприхотлива, растёт даже в тени.

Ранее Городовой рассказал, какую жидкость орхидеи усваивают лучше воды.