Какую жидкость корни орхидеи усваивают лучше воды: 1 стакан еженедельно - и экзот затмит красотой все цветы на окне

Чем поливать орхидею вместо воды

Орхидея может цвести до трех раз в год. Об этом знают многие цветоводы. Однако если она продолжительное время не радует бутонами, то важно разобраться в причинах. Чаще всего это связано с недостатком света, слишком сухим или, наоборот, чрезмерно влажным воздухом, а также бедным грунтом, считает эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Иногда экзоту просто не хватает сил и ему нужна дополнительная подпитка.

Зеленый чай - активатор роста для орхидеи

Этот доступный и натуральный способ поможет комнатному растению снова зацвести и обрести декоративность. Важно использовать чистый зеленый чай, без каких-либо добавок и ароматизаторов.

Как использовать подкормку

Применять зеленый чай эксперт рекомендует двумя способами. Во-первых, можно вносить листья под корень в сухом виде. Достаточно делать это раз в месяц в теплое время года. Также рекомендуется заварить чай в кипятке. После этого дайте концентрату остыть, процедите его и используйте для полива орхидеи, как обычную воду.

Помните, что во всем нужна мера. Не переусердствуйте с подкормкой, чтобы не навредить растению. Соблюдайте рекомендованную частоту и орхидея обязательно отблагодарит вас пышным цветением.

Личный опыт цветовода

"Настой на основе зеленого чая для полива своих орхидей использую регулярно. Практически вместо воды. Отзываются растения прекрасно! Круглый год выглядят шикарно, цветут и не сохнут. Такой концентрат корни орхидеи усваивают лучше воды", - поделилась Олеся из Красноярска.

