Календарь подкормок рассады томатов на 2026 год: точные сроки, варианты удобрений, советы эксперта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Календарь подкормок рассады томатов на 2026 год: точные сроки, варианты удобрений, советы эксперта

Опубликовано: 11 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Городовой ру
График важнейших подкормок рассады томатов 

Чтобы томаты выросли крепкими и дали обильный урожай, важно не только обеспечить им правильный полив, свет и тепло, но и своевременно насыщать их питательными веществами. На стадии рассады культуре требуется четыре этапа подкормки, считает опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Первая подкормка

В самом начале вегетации, когда томаты только начинают расти, им особенно нужен фосфор. Он помогает сформировать сильную и здоровую корневую систему. Не менее важен и азот, который стимулирует рост зеленой части растения. Чтобы обеспечить сеянцы всем необходимым с самого старта, стоит позаботиться о составе грунта.

"Если вы используете покупную землю или готовите ее сами, добавьте в нее основные минеральные элементы. Например, на 10 литров грунта можно внести чайную ложку аммиачной селитры или мочевины, две столовые ложки суперфосфата и одну столовую ложку сульфата калия", - советует эксперт.

Вторая подкормка

Примерно через неделю-полторы после того, как вы пересадили сеянцы в отдельные емкости (пикировали), когда они активно пойдут в рост, им понадобится комплексное удобрение. Это может быть как минеральный, так и органоминеральный раствор. Такая подкормка обеспечит молодые растения всеми необходимыми минералами, витаминами и питательными веществами для дальнейшего развития.

"Лучше всего использовать готовые комплексные удобрения, специально разработанные для рассады", - посоветовала Ксения Давыдова.

Третья подкормка

Следующую подкормку следует провести не раньше, чем через 10-14 дней после предыдущей. На этом этапе можно использовать нитроаммофоску. Растворите гранулы в воде. Пропорция - 2 щепотки на 5 литров жидкости. Под каждое растение рекомендуется внести около 100 миллилитров полученного раствора.

Четвертая подкормка

Она осуществляется примерно за 8-10 дней до пересадки молодых томатов в постоянный грунт. Питательные вещества требуются для того, чтобы обеспечить рассаду всем необходимым перед предстоящим стрессовым периодом акклиматизации.

"Богатый запас энергии позволит томатам легче освоиться в новой среде, снизит вероятность заболеваний и ускорит развитие. На этой стадии целесообразно внести подкормку, обогащенную калием и фосфором", - считает эксперт.

Ранее портал "Городовой" рассказал про календарь подкормок рассады перца на 2026 год.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью