Календарь подкормок рассады томатов на 2026 год: точные сроки, варианты удобрений, советы эксперта

График важнейших подкормок рассады томатов

Чтобы томаты выросли крепкими и дали обильный урожай, важно не только обеспечить им правильный полив, свет и тепло, но и своевременно насыщать их питательными веществами. На стадии рассады культуре требуется четыре этапа подкормки, считает опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Первая подкормка

В самом начале вегетации, когда томаты только начинают расти, им особенно нужен фосфор. Он помогает сформировать сильную и здоровую корневую систему. Не менее важен и азот, который стимулирует рост зеленой части растения. Чтобы обеспечить сеянцы всем необходимым с самого старта, стоит позаботиться о составе грунта.

"Если вы используете покупную землю или готовите ее сами, добавьте в нее основные минеральные элементы. Например, на 10 литров грунта можно внести чайную ложку аммиачной селитры или мочевины, две столовые ложки суперфосфата и одну столовую ложку сульфата калия", - советует эксперт.

Вторая подкормка

Примерно через неделю-полторы после того, как вы пересадили сеянцы в отдельные емкости (пикировали), когда они активно пойдут в рост, им понадобится комплексное удобрение. Это может быть как минеральный, так и органоминеральный раствор. Такая подкормка обеспечит молодые растения всеми необходимыми минералами, витаминами и питательными веществами для дальнейшего развития.

"Лучше всего использовать готовые комплексные удобрения, специально разработанные для рассады", - посоветовала Ксения Давыдова.

Третья подкормка

Следующую подкормку следует провести не раньше, чем через 10-14 дней после предыдущей. На этом этапе можно использовать нитроаммофоску. Растворите гранулы в воде. Пропорция - 2 щепотки на 5 литров жидкости. Под каждое растение рекомендуется внести около 100 миллилитров полученного раствора.

Четвертая подкормка

Она осуществляется примерно за 8-10 дней до пересадки молодых томатов в постоянный грунт. Питательные вещества требуются для того, чтобы обеспечить рассаду всем необходимым перед предстоящим стрессовым периодом акклиматизации.

"Богатый запас энергии позволит томатам легче освоиться в новой среде, снизит вероятность заболеваний и ускорит развитие. На этой стадии целесообразно внести подкормку, обогащенную калием и фосфором", - считает эксперт.

