Подарок Петербургу к 150-летию: бесплатные спектакли и «Театральный поезд»

В мае 2026 года на Витебский вокзал Санкт-Петербурга прибудет уникальный «Театральный поезд». Об этом заявил губернатор Александр Беглов в традиционном радиоэфире.
Ранее в Смольном состоялся Совет по культуре и искусству, где обсудили ключевые аспекты работы Союза театральных деятелей, которому в этом году исполняется 150 лет.
К юбилею Союза в Петербург на Витебский вокзал придет «Театральный поезд», а также откроют памятник Кириллу Лаврову.
Организация подчеркнула, что власти Петербурга — единственные в России, кто выделяет бюджетные субсидии негосударственным театрам, способствуя разнообразию и росту театрального искусства.