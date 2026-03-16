Подарок Петербургу к 150-летию: бесплатные спектакли и «Театральный поезд»

Опубликовано: 16 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Смольном прошел Совет культуры и искусства.

В мае 2026 года на Витебский вокзал Санкт-Петербурга прибудет уникальный «Театральный поезд». Об этом заявил губернатор Александр Беглов в традиционном радиоэфире.

Ранее в Смольном состоялся Совет по культуре и искусству, где обсудили ключевые аспекты работы Союза театральных деятелей, которому в этом году исполняется 150 лет.

К юбилею Союза в Петербург на Витебский вокзал придет «Театральный поезд», а также откроют памятник Кириллу Лаврову.

Организация подчеркнула, что власти Петербурга — единственные в России, кто выделяет бюджетные субсидии негосударственным театрам, способствуя разнообразию и росту театрального искусства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
