Провинция, обогнавшая столицу: самым передовым городом Российской империи был не Санкт-Петербург

Как Царское Село стало Пушкиным

Царское Село (сейчас — город Пушкин) по праву считалось самым благоустроенным и технологичным городом Российской империи. Здесь новшества появлялись быстрее, чем в столице, а уровень жизни задавал стандарты для всей страны. Когда все изменилось и почему город сменил название, рассказали на канале "Ехал грека по проспекту".

Как появился город Царское Село

В 1700-х годах Пётр I раздавал окрестные земли своим приближённым. Сарская мыза оказалась во владении Александра Меншикова. Однако уже в 1710 году император подарил её Марфе Скавронской — будущей императрице Екатерине I.

До 1740-х годов Сарское село оставалось скромной усадьбой для царской семьи и придворных. На месте современного Екатерининского дворца стоял небольшой каменный дворец и Успенская церковь. При императрице Елизавете Петровне дворец перестроили, придав ему знакомый всем туристам облик, а парк значительно расширили. Город начал расти при Екатерине II — в 1780-х годах она издала указ о застройке района Софии, расположенного ниже дворцово-паркового ансамбля. Ещё через десять лет рядом появился Александровский дворец с собственным парком.

Провинция, обогнавшая столицу

Александр I приступил к планомерной застройке города, составив проект центрального района. Именно в эпоху его правления Царское Село превратилось в один из самых прогрессивных и благоустроенных городов империи. Развитие продолжалось до начала XX века.

1811 год. Открыт Императорский Царскосельский лицей — первое в России привилегированное учебное заведение для подготовки государственных чиновников, прославившееся выпуском Александра Пушкина.

1837 год. Запущена первая в Российской империи железная дорога общего пользования, связавшая Петербург с Царским Селом, а затем и с Павловском. Позже для императорской семьи построили отдельный Царскосельский вокзал (Императорский павильон).

1882 год. В Царском Селе впервые в империи (и, по некоторым данным, в Европе) появилось электрическое освещение. Городская электростанция заработала раньше, чем в столицах.

Начало XX века. Здесь открылся один из первых в России автомобильных гаражей, насчитывавший три помещения с машинами марок Mercedes и Renault. При гараже действовала первая в стране автошкола, а на местных дорогах испытывали автосани системы Кегресса.

Город был оснащён современным водопроводом и канализацией с системой биологической очистки отходов, раздельной сливной канализацией и мусоросжигательными печами. Неудивительно, что именно в Царском Селе во время Первой мировой войны развернули масштабный госпиталь для раненых и установили мощную радиотелеграфную станцию.

Из Царского села — в Пушкин

После революции 1917 года город радикально изменился. Особняки национализировали и передали под лечебные и детские учреждения. В 1918 году город переименовали в Детское Село, а в 1937-м, к 100-летию со дня смерти поэта, — в Пушкин.

Кроме идеологических причин, город утратил своё значение и географически: теперь он оказался слишком далеко от новой столицы — Москвы, перестав быть резиденцией первых лиц государства. В советские годы Пушкин превратился в научный и культурный центр, но его уникальный статус самого прогрессивного города исчез навсегда.

Что посмотреть в Пушкине сегодня

Сейчас Пушкин — одна из главных туристических точек Петербурга. Гостей со всего мира привлекают Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой (восстановленной, оригинальное убранство утеряно в годы войны), Александровский дворец — последний дом семьи Николая II, Царскосельский лицей, где учился Пушкин, Екатерининский и Александровский парки и историческая застройка центральных улиц.

