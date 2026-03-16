Не картофель, а настоящий клад: копаем по 15 клубней с куста даже в сырое лето – вкусные, крупные, лежкость 10 из 10

Каждый дачник стремится собрать богатый урожай вкусного картофеля. При этом важно, чтобы огородная культура не поражалась болезнями даже в сырую погоду и хорошо хранилась. Для этого необходимо правильно выбрать сорт. Об удачном варианте, который собрал большое количество положительных отзывов огородников, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Описание сорта
По словам эксперта, речь идет о достаточно новом сорте "Калинка". Он был выведен российскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2021 году. Кусты вырастают в высоту до 70 сантиметров, полупрямостоячими, поэтому за ними легко ухаживать. Сажать клубни следует на глубину 10-15 сантиметров, при этом расстояние между рядами должно быть 70 сантиметров.
Сорт "Калинка" устойчив к скручиванию листьев, раку картофеля, золотистой нематоде и полосчатой мозаике. Редко поражается фитофторой. Поэтому его можно выращивать в разных климатических условиях.
Урожайность
Урожай можно выкапывать через 90-100 дней после появления всходов. Клубни вырастают вкусными, довольно крупными, весом от 150 граммов, с гладкой красной кожицей и белой мякотью. Отличаются хорошей лежкостью и отличной транспортабельностью. Подходят и для пюре, и для жарки. Урожайность достигает 522 килограммов с 1 сотки или 15 клубней с 1 куста.
Личный опыт дачников
Дачники оставляют о сорте "Калинка" только положительные отзывы:
"Сорт, стойкий к болячкам. Очень урожайный, от 8 до 15 клубней на куст. Клубни в основном крупные, мелких нет совсем: трудно выбрать на семена. Вкус семье понравился. Удобно копать, клубни компактно расположены, не расползаются.
"Урожайность хорошая, клубни гладкие, ровные, чистить хорошо. Мелкой почти нет. Вкусная, пюре, отварная, драники, колдуны белорусские, для любых блюд. Впервые купила и посадила в 2022 году, сажаю уже третий год. Спасибо селекционерам за прекрасный сорт!"
"Через 80 дней выкопали куст, на кусте 7 клубней, вес +- 100 граммов каждой картофелины. Не темнеет. Вкус понравился, думаю будем размножать."
