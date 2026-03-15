Не только кафе и парк: самые необычные места для свиданий в Санкт-Петербурге

Свидание - это важное событие в отношениях между мужчиной и женщиной. Самое простое - пригласить партнера в кафе, ресторан, кинотеатр или просто прогуляться по парку. В Санкт-Петербурге полно красивейших романтичных локаций, где можно провести время в атмосфере любви и нежности. Но если вам хочется чего-то необычного, не "как у всех", то предлагаем пойти другим путем. Авторы дзен-канала "Яндекс Путешествия" опубликовали личный опыт молодого человека, который приглашал девушку в различные места Санкт-Петербурга и выбрал из них несколько самых интересных.

Представляем 6 самых оригинальных локаций для романтичного свидания в Санкт-Петербурге.

Кинотеатр для двоих «Пандора»

Здесь предоставляется аренда зала для двоих, при этом фильм вы сможете выбрать самостоятельно. Разместиться можно на мягком диване с пледом и закусками. Уютное место, где вас никто не потревожит.

Гончарный мастер-класс

Еще один необычный вариант свидания, где вы не просто хорошо проведете время, но и останетесь довольны результатом своего совместного труда. Можно, например, слепить из глины парные кружки и всю жизнь вспоминать о таком интересном свидании, глядя на них.

Полет на самолете с видом на Лахту

А это уже вариант для экстремалов. Вы сможете увидеть культурную столицу России с высоты птичьего полета и получите от этого невероятные впечатления. Пилот при этом не просто управляет воздушным судном, но и рассказывает интересные истории о городе.

Свидание в замке Бип

Замок БИП расположен в Павловске. Он представляет собой замок с башнями, залами и винтовыми лестницами, где можно провести незабываемое время с любимым человеком. Также он отлично подойдет для романтической фотосессии. Молодой человек, устроивший свидание в замке БИП, подготовил все заранее, а потому его и его девушку ждала Мальтийская капелла с выходом на открытую террасу, украшенная лепестками роз и свечами. Официант подавал ужин, а на ночь молодые люди остались в отеле замка.

Хаски-центр «Белый ветер»

База расположена во Всеволожском районе. Подойдет для молодых людей, которые любят животных. Четвероногие обитатели центра зарядят хорошим настроением, покатают в упряжках и просто подарят незабываемые впечатления.

Авиасимулятор Boeing

Очень оригинальный способ провести время вместе. У вас и вашей возлюбленной появится возможность поуправлять «Боингом-737» и полетать над знаменитыми городами по своему выбору. Так, наша пара выбрала Париж, и самолет отправился летать над Эйфелевой башней.

