Операция на животе и клапан по выкройке: в НИИ Джанелидзе спасают пациентов вопреки человеческим возможностям

Врачи провели уникальную операцию по методике японского профессора Шигеюки Озаки.

Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в очередной раз доказали: для настоящего мастерства нет ничего невозможного. За последнее время они провели две уникальные операции, которые больше похожи на ювелирную работу, чем на обычную хирургию.

Своё сердце вместо пластика: чудо-метод Озаки

Обычно, когда сердечный клапан выходит из строя, его меняют на искусственный — из титана или тканей животных (например, свиных).

Но у таких протезов есть минусы: металл требует пожизненного приема таблеток, разжижающих кровь, а «биологические» клапаны быстро изнашиваются.

В Петербурге 72-летнему мужчине починили сердце по методу японского профессора Шигеюки Озаки. Врачи не стали брать чужеродные детали. Они вырезали новый клапан прямо во время операции из... собственного «сердечного мешка» пациента (перикарда).

В чем преимущество этого метода?

Свой родной: Организм не отторгает свои ткани.

Долговечность: По статистике, через 12 лет такой клапан работает как новый у 98% пациентов.

Свобода от таблеток: Не нужно пить сильные препараты для крови, которые часто вызывают осложнения у пожилых.

Индивидуальный: хирург буквально выкраивает три створки под размер конкретного сердца, сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пациент был очень тяжелым — атеросклероз буквально «забил» его сосуды бляшками. Но теперь его сердце работает так, как должно.

Операция «на животе»: спасение ноги от ампутации

Другой случай — спасение 79-летней женщины. У неё была критическая ишемия. Это когда кровь почти не поступает в стопу, и боли становятся невыносимыми даже во сне.

Единственный стандартный выход в таких случаях — ампутация.

Ситуация казалась безнадежной. У бабушки уже были операции на ногах, всё заросло рубцами, а одну из главных артерий случайно повредили в другой больнице. Подобраться к сосудам привычным способом было невозможно.

Что придумали хирурги?

Они пошли на риск и применили нестандартный ход. Пациентку уложили на живот. Это позволило подобраться к артериям сзади, в обход всех рубцов.

Работа была микроскопической. Хирурги сшили сосуд диаметром всего 1,5 миллиметра. Затем они расширили суженную артерию специальным баллоном.

Итог: Женщина проснулась, и боли, мучившие её месяцами, исчезли. Ногу удалось сохранить.

Петербургские хирурги в очередной раз подтвердили статус «ювелиров», для которых спасение жизни — это сплав науки и высокого искусства.