Какие документы нужны для получения паспорта в 14 лет?
Какие документы нужны для получения паспорта в 14 лет?

Опубликовано: 29 апреля 2026 16:25
 Проверено редакцией
Какие документы нужны для получения паспорта в 14 лет?
Получение первого паспорта в 14 лет — важный шаг в жизни подростка. Этот документ открывает новые возможности: от самостоятельного путешествия по России до оформления банковской карты. Чтобы

Получение первого паспорта в 14 лет — важный шаг в жизни подростка. Этот документ открывает новые возможности: от самостоятельного путешествия по России до оформления банковской карты. Чтобы всё прошло гладко, важно знать, какие документы понадобятся, и уложиться в отведённые сроки.

Основные документы

Для оформления паспорта в 14 лет потребуются:

  • Оригинал свидетельства о рождении. Желательно, чтобы в нём была отметка о гражданстве РФ. Если отметки нет, понадобится отдельный документ, подтверждающий гражданство (например, справка из отдела МВД по миграции). Если свидетельство выдано в другом государстве, его нужно перевести на русский язык и заверить у нотариуса.
  • Две фотографии размером 35×45 мм. Фотографии должны быть матовыми, цветными или чёрно-белыми, анфас, без головного убора. На фото подросток должен соответствовать своему возрасту; если он носит очки, их можно оставить. В ряде МФЦ и подразделений МВД фото можно сделать на месте.
  • Квитанция об оплате госпошлины. В 2026 году госпошлина составляет 300 рублей. Оплатить можно через банк, терминал, на портале Госуслуг или в МФЦ (если подаёте документы там). Сохраните квитанцию — её нужно приложить к документам.
  • Заявление по форме 1П. Его выдаст сотрудник МФЦ или МВД. Подросток лично заполняет заявление и ставит подпись — это обязательное условие.

Дополнительно может понадобиться:

  • Документ о регистрации по месту жительства. Если подросток зарегистрирован по месту жительства, отдельные документы о прописке обычно не требуются: сотрудники МВД сами проверят регистрацию. Если постоянной регистрации нет, может понадобиться свидетельство о регистрации по месту пребывания или другой документ, подтверждающий адрес.
  • Документы о смене фамилии. Если у ребёнка или родителей менялась фамилия, могут попросить свидетельство о перемене имени, о браке или разводе родителей.

Важные нюансы

  • Срок подачи. Подать документы нужно в течение 90 дней после дня рождения. Если пропустить этот срок, придётся заплатить штраф: в Санкт-Петербурге он составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
  • Кто подаёт документы. Заявление подаёт сам подросток — это его право и обязанность по закону. Родители или опекуны могут только сопровождать ребёнка и помогать с документами и оплатой госпошлины.
  • Где подавать. Можно обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства, в любой МФЦ («Мои документы») или подать электронное заявление через портал Госуслуг с последующей подачей оригиналов документов в МФЦ или МВД.
  • Срок изготовления. С 1 июля 2022 года по приказу МВД РФ №854 срок изготовления паспорта составляет не более 5 рабочих дней с момента подачи документов. При подаче через МФЦ срок может увеличиться на 4 дня, необходимых на доставку документов.

Интересный факт

С 1 января 2026 года в паспортах граждан РФ появилась новая возможная отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Это уникальный номер, который будет использоваться для идентификации гражданина в различных государственных системах. Вносить его в паспорт можно по желанию. Отметка проставляется в МФЦ или в паспортном столе.

