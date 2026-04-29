От мусорок до собачьих площадок: где в Петербурге теперь нельзя оставлять машину даже «на минутку»

Законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Парковка в Петербурге — это вечная боль. Но теперь спорить с инспекторами станет еще сложнее. Городские депутаты утвердили изменения в закон, которые закрывают лазейки для любителей бросать машину где попало.

Прощай, фраза «Я же не мешаю!»

Главная фишка законопроекта — замена слов. Раньше в законе было написано, что нельзя «перегораживать» проход или проезд.

Нарушители этим вовсю пользовались: в суде они доказывали, что машину можно обойти, а значит, ничего они не перегородили, сообщает "ДП".

Теперь формулировку изменили на «размещение транспортного средства». Это значит: если ты встал там, где нельзя — ты уже виноват. И неважно, оставил ты место для пешеходов или нет.

Где теперь точно нельзя вставать?

Список мест, где парковка под запретом, стал максимально четким:

У мусорных баков. Нельзя блокировать путь мусоровозам. Исключение — только для пожарных и скорых.

Нельзя блокировать путь мусоровозам. Исключение — только для пожарных и скорых. У входов в здания. Подъезды и крыльца должны быть свободны.

Подъезды и крыльца должны быть свободны. На детских и спортивных площадках. Тут без комментариев — это зоны для отдыха.

Тут без комментариев — это зоны для отдыха. На площадках для выгула собак. Даже если там никого нет, ставить машину на «собачьей» территории запрещено.

Цена вопроса

Штрафы кусаются, особенно для компаний:

Обычные водители заплатят от 3 000 до 5 000 рублей .

. Начальники (должностные лица) — до 40 000 рублей .

. Фирмы и организации — до 500 000 рублей.

Проблема «арок» и платных парковок

После того как в центре ввели платную парковку, водители начали прятать машины в любую свободную дырку. Самая большая беда — арки.

Машины там часто мешают проехать скорой помощи или пожарным. Депутаты уже готовят обращение к губернатору, чтобы официально запретить парковку перед арками в правилах благоустройства.

Как будут ловить?

В Петербурге за этим следит ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция). У них есть специальные автомобили с камерами, которые ездят по дворам и автоматически фиксируют нарушения.

Хорошие новости для инвалидов

В ГАТИ пообещали не только штрафовать, но и помогать. Сейчас разрабатывают специальную маркировку во дворах. Это будут дополнительные места для маломобильных граждан, помимо тех, что уже прописаны в общих правилах дорожного движения.