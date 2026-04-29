От мусорок до собачьих площадок: где в Петербурге теперь нельзя оставлять машину даже «на минутку»

Парковка в Петербурге — это вечная боль. Но теперь спорить с инспекторами станет еще сложнее. Городские депутаты утвердили изменения в закон, которые закрывают лазейки для любителей бросать машину где попало.
Прощай, фраза «Я же не мешаю!»
Главная фишка законопроекта — замена слов. Раньше в законе было написано, что нельзя «перегораживать» проход или проезд.
Нарушители этим вовсю пользовались: в суде они доказывали, что машину можно обойти, а значит, ничего они не перегородили, сообщает "ДП".
Теперь формулировку изменили на «размещение транспортного средства». Это значит: если ты встал там, где нельзя — ты уже виноват. И неважно, оставил ты место для пешеходов или нет.
Где теперь точно нельзя вставать?
Список мест, где парковка под запретом, стал максимально четким:
- У мусорных баков. Нельзя блокировать путь мусоровозам. Исключение — только для пожарных и скорых.
- У входов в здания. Подъезды и крыльца должны быть свободны.
- На детских и спортивных площадках. Тут без комментариев — это зоны для отдыха.
- На площадках для выгула собак. Даже если там никого нет, ставить машину на «собачьей» территории запрещено.
Цена вопроса
Штрафы кусаются, особенно для компаний:
- Обычные водители заплатят от 3 000 до 5 000 рублей.
- Начальники (должностные лица) — до 40 000 рублей.
- Фирмы и организации — до 500 000 рублей.
Проблема «арок» и платных парковок
После того как в центре ввели платную парковку, водители начали прятать машины в любую свободную дырку. Самая большая беда — арки.
Машины там часто мешают проехать скорой помощи или пожарным. Депутаты уже готовят обращение к губернатору, чтобы официально запретить парковку перед арками в правилах благоустройства.
Как будут ловить?
В Петербурге за этим следит ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция). У них есть специальные автомобили с камерами, которые ездят по дворам и автоматически фиксируют нарушения.
Хорошие новости для инвалидов
В ГАТИ пообещали не только штрафовать, но и помогать. Сейчас разрабатывают специальную маркировку во дворах. Это будут дополнительные места для маломобильных граждан, помимо тех, что уже прописаны в общих правилах дорожного движения.