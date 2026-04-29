Какие обувные фабрики есть в Санкт-Петербурге?

Самые известные обувные фабрики в Санкт-Петербурге — «Модерам» и «Скороход».

Санкт-Петербург — город с богатой историей обувного производства, где традиции сочетаются с современными технологиями. Среди действующих фабрик можно выделить «Модерам», специализирующуюся на спецобуви, и «Скороход», который после трансформации сосредоточился на детской обуви.

«Модерам»

АО «ПТК «Модерам» — производитель высокотехнологичной специальной обуви для промышленных отраслей: строительной, медицинской, военной, треккинговой и других. Компания основана в Санкт-Петербурге в 1993 году, имеет восемь производственных площадок в России и Беларуси. Объём производства — более 1 миллиона пар в год.

Некоторые факты:

В 2013–2015 годах фабрика прошла масштабную модернизацию: производственный комплекс стал автоматизированным, были закуплены шестиосевые роботы для литьевых агрегатов, что позволило заменить ручной труд и повысить эффективность производства.

В 2024 году компания получила льготный заём от городского Фонда развития промышленности на сумму 175,5 миллиона рублей. На эти средства была приобретена автоматическая карусельная машина прямого литья подошв. Новое оборудование позволило формовать трёх- и четырёхслойные подошвы из полиуретана и термополиуретана разной плотности. Благодаря этому производительность выросла с 40 до 79 тысяч пар обуви в месяц.

На предприятии внедряются цифровые технологии, планируется использование искусственного интеллекта для индивидуального подбора обуви.

«Скороход»

Фабрика «Скороход» — одно из старейших обувных предприятий России, основанное в 1882 году Генрихом Кирштейном. В дореволюционной России это была крупнейшая обувная фабрика, которая внедрила конвейерный метод производства — раньше, чем Генри Форд.

Некоторые факты:

В 1884 году фабрика начала выпускать популярную обувь под маркой «Реформа» — лёгкие летние туфли на низком каблуке с узором «ёлочка» на носке. Их прозвали «скороходами». В 1891 году появилась новая модель по австрийскому образцу, которая стала очень популярной, и в 1894 году для её пошива был создан специальный «скороходный» цех.

С 1910 года слово «Скороход» появилось в официальном названии фирмы, на вывесках магазинов и на подошвах обуви в виде клейма.

В годы Великой Отечественной войны фабрика производила армейскую обувь, а также выпускала военные снаряжение и боеприпасы. За этот труд предприятие было награждено орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

На «Скороходе» впервые в мире был использован метод горячей вулканизации при изготовлении подошвы. Этот метод сейчас популярен во всём мире.

В 1990-х годах фабрика пережила сложный экономический период, но выстояла. Сегодня она специализируется на детской кожаной обуви, выпуская более 1,5 миллиона пар в год для детей младшего возраста и школьников.

Обе фабрики демонстрируют разные подходы к обувному производству: «Модерам» делает ставку на современные технологии и спецобувь, а «Скороход» сохранил историческую специализацию, адаптировав её под современные потребности. Посещение этих предприятий может быть интересно как любителям истории, так и тем, кто интересуется промышленным туризмом.

